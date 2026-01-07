CIA के इस एजेंट ने सोवियत संघ को बेच दी थी अमेरिका की खुफिया जानकारियां, जेल में हुई मौत

संक्षेप: एमेस ने कोर्ट में कहा था कि वह इस विश्वासघात के लिए बेहद शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कर्ज चुकाने के लिए ऐसा किया था। एमेस ने यह भी कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया।

अमेरिका की खुफिया जानकारियां सोवियत संघ को बेचने वाले सीआईए के पूर्व एजेंट एल्ड्रिक एमेस की 84 वर्ष की आयु में मैरीलैंड की जेल में मौत हो गई है। जेल ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि बीते सोमवार को एमेस की मृत्यु हो हुई। लगभग 31 साल तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए में काम करने वाले एमेस ने सोवियत संघ को खुफिया जानकारी बेचने की बात खूब कबूली थी।

एल्ड्रिक एमेस ने स्वीकार किया था कि उन्हें 1985 से 1994 तक अमेरिकी खुफिया जानकारी बेचने के लिए मॉस्को से 25 लाख डॉलर मिले थे। उन्होंने 10 रूसी अधिकारियों और एक पूर्वी यूरोपीय अधिकारी की पहचान बताई थी, जो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए जासूसी कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने उपग्रह के जरिये जासूसी से जुड़े अभियानों, गोपनीय बातचीत और जासूसी के सामान्य तरीकों की जानकारी भी दी थी।

सोवियत संघ को जानकारी साझा करने से पश्चिमी देशों के कई खुफिया एजेंट की मौत हुई थी और यह शीत युद्ध के दौरान सीआईए के लिए बड़ा झटका था। एल्ड्रिक एमेस ने जासूसी और टैक्स चोरी के आरोप स्वीकार किए थे, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक अमेरिका से महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां छिपाए रखीं।

वहीं एमेस ने अदालत को बताया था कि वह इस विश्वासघात के लिए बेहद शर्मिंदा हैं और अपराधबोध से ग्रस्त हैं। एमेस ने कहा था कि उन्होंने अपने कर्ज चुकाने के लिए ऐसा किया था। एमेस के अनुसार उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने अमेरिका को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाया या मॉस्को की मदद की थी।