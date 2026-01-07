Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Ex CIA agent Aldrich Ames convicted of spying for Soviets dies in prison
CIA के इस एजेंट ने सोवियत संघ को बेच दी थी अमेरिका की खुफिया जानकारियां, जेल में हुई मौत

CIA के इस एजेंट ने सोवियत संघ को बेच दी थी अमेरिका की खुफिया जानकारियां, जेल में हुई मौत

संक्षेप:

एमेस ने कोर्ट में कहा था कि वह इस विश्वासघात के लिए बेहद शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कर्ज चुकाने के लिए ऐसा किया था। एमेस ने यह भी कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया।

Jan 07, 2026 01:35 pm ISTJagriti Kumari एपी
share Share
Follow Us on

अमेरिका की खुफिया जानकारियां सोवियत संघ को बेचने वाले सीआईए के पूर्व एजेंट एल्ड्रिक एमेस की 84 वर्ष की आयु में मैरीलैंड की जेल में मौत हो गई है। जेल ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि बीते सोमवार को एमेस की मृत्यु हो हुई। लगभग 31 साल तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए में काम करने वाले एमेस ने सोवियत संघ को खुफिया जानकारी बेचने की बात खूब कबूली थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एल्ड्रिक एमेस ने स्वीकार किया था कि उन्हें 1985 से 1994 तक अमेरिकी खुफिया जानकारी बेचने के लिए मॉस्को से 25 लाख डॉलर मिले थे। उन्होंने 10 रूसी अधिकारियों और एक पूर्वी यूरोपीय अधिकारी की पहचान बताई थी, जो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए जासूसी कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने उपग्रह के जरिये जासूसी से जुड़े अभियानों, गोपनीय बातचीत और जासूसी के सामान्य तरीकों की जानकारी भी दी थी।

सोवियत संघ को जानकारी साझा करने से पश्चिमी देशों के कई खुफिया एजेंट की मौत हुई थी और यह शीत युद्ध के दौरान सीआईए के लिए बड़ा झटका था। एल्ड्रिक एमेस ने जासूसी और टैक्स चोरी के आरोप स्वीकार किए थे, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक अमेरिका से महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां छिपाए रखीं।

ये भी पढ़ें:लादेन ने महिला के कपड़े पहने और ट्रक के पीछे बैठकर भाग गया: पूर्व CIA अफसर

वहीं एमेस ने अदालत को बताया था कि वह इस विश्वासघात के लिए बेहद शर्मिंदा हैं और अपराधबोध से ग्रस्त हैं। एमेस ने कहा था कि उन्होंने अपने कर्ज चुकाने के लिए ऐसा किया था। एमेस के अनुसार उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने अमेरिका को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाया या मॉस्को की मदद की थी।

सीआईए रह गया था हैरान

एफबीआई के अनुसार एमेस सीआईए के लैंगली मुख्यालय में सोवियत/पूर्वी यूरोप विभाग में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने पहली बार सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी से संपर्क किया। रोम में तैनाती और वाशिंगटन लौटने के बाद भी उन्होंने गोपनीय जानकारी सोवियत संघ को दी। इस दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी को यह समझ नहीं आया कि सोवियत संघ इतने सारे एजेंट कैसे पकड़ पा रहा है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
America

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।