पाकिस्तानी सेना को भी नहीं पता आसिम मुनीर की ताकत, भारत के लिए क्या है बड़ी चिंता?

संक्षेप: जानकारों का कहना है कि अपनी ताकत का भान कराने के लिए पाकिस्तान के सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोई खतरनाक कदम भी उठा सकते हैं। यह भारत के लिए चिंता का सबब बन सकता है।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने आधिकारिक रूप से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) का पद संभाल लिया है। साथ ही उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) की जिम्मेदारी भी ले रखी है। जानकारों का कहना है कि आसिम मुनीर अपनी सेना को ही अपने पद और ताकत का भान कराने के लिए कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड (NSAB) के पूर्व सदस्य तिलक देवेशर ने एएनआई से कहा कि मुनीर को असीम ताकत मिलना भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वह भारत विरोध एजेंडे से ही अपनी सेना और जनता को लुभाने की कोशिश करते रहे हैं।

उन्होंने कहा, पाकिस्तान की सेना को भी ठीक से पता नहीं है कि वह सेना प्रमुख हैं या नहीं। ऐसे में आसिम मुनीर कोई भी खतरनाक कदम उठा सकते हैं जो कि भारत के लिए चिंता का कारण है। उन्होंने कहा, यह तथ्य है कि पाकिस्तान में सरकार आसिम मुनीर और सेना के सामने कमजोर हैं। अगर पाकिस्तान की सरकार मजबूत होती तो उसने बता दिया होता कि हम तुम्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नहीं बनाने जा रहे हैं। या फिर जब चाहती तब पद से हटा सकती थी। हालांकि हुआ यह कि सेना के दबाव में आकर संसद को भी कानून में संशोधन करके नई पोस्ट बनानी पड़ गई। अब आसिम मुनीर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के संयुक्त रूप से चीफ बन गए।

उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर तीन साल से सेना प्रमुख के पद पर थे। अब वह 2030 तक सेना के सर्वोच्च पद पर रहने का प्रयास करेंगे और इसके बाद वह 2035 तक भी पद पर रह सकते हैं। पाकिस्तान के कानून में किए गए संशोधन के मुताबिक प्रधानमंत्री के पास CDF को हटाने की भी ताकत नहीं है।

संविधान के 27वें संशोधन का मकसद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीजेसीएसी ) का पद खत्म करना है। अब उसकी जगह कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ले लेगा। प्रधानमंत्री सीओएएस /सीडीएफ की सिफारिशों के आधार पर तीन साल के समय के लिए पाकिस्तान सेना के मौजूदा जनरलों में से कमांडर को नियुक्त करेंगे।