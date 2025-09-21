230 KM की रफ्तार से धावा बोल रहा विनाशकारी तूफान, सुपर टाइफून को लेकर हाई अलर्ट

फिलीपींस की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह तूफान अपनी ताकत में तेजी से वृद्धि कर रहा है और मंगलवार दोपहर तक बटानेस या बाबुयान द्वीपसमूह को छू सकता है। विभाग के अनुसार, द्वीपसमूह की ओर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 230 किमी/घंटा तक पहुंच चुकी है।

फिलीपींस और ताइवान ने सुपर टाइफून रागासा के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। यह शक्तिशाली तूफान दक्षिणी चीन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। संभावित बाढ़ और भूस्खलन के जोखिमों से बचाव के लिए अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। फिलीपींस की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह तूफान अपनी ताकत में तेजी से वृद्धि कर रहा है और मंगलवार (23 सितंबर) दोपहर तक बटानेस या बाबुयान द्वीपसमूह को छू सकता है। विभाग के अनुसार, सुबह 11 बजे (जीएमटी 0300) तक तूफान के केंद्र में हवाओं की अधिकतम स्थिर गति 185 किमी/घंटा थी, जो द्वीपसमूह की ओर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 230 किमी/घंटा तक पहुंच चुकी है।

फिलीपींस में सतर्कता के लिए विशेष निर्देश उत्तरी फिलीपींस में सुपर टाइफून रागासा (जिसे फिलीपींस में नांडो नाम दिया गया है) के मद्देनजर राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने रविवार को सभी राष्ट्रीय एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने स्थानीय प्रशासनों के साथ मिलकर भारी बारिश, भूस्खलन और घातक तूफानी हवाओं से निपटने की पूरी तैयारी करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि नांडो 23 सितंबर की दोपहर तक बटानेस या बाबुयान द्वीपों पर दस्तक दे सकता है। फिलीपींस न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मार्कोस ने राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन परिषद (एनडीआरआरएमसी) और इसकी 44 सदस्य एजेंसियों को तूफान फिलीपींस के क्षेत्र से बाहर न निकले तब तक सतर्क रहने का फरमान सुनाया है।

23 सितंबर तक सभी उड़ानें स्थगित सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिलीपींस एयरलाइंस ने 23 सितंबर तक द्वीपों से संचालित सभी व्यावसायिक उड़ानों को रद्द कर दिया है, जिसके कारण करीब 70 पर्यटक फंस चुके हैं। अगर व्यावसायिक उड़ानें बंद रहती हैं, तो स्थानीय अधिकारी फिलीपींस वायुसेना के साथ मिलकर सी-130 विमानों की व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल, कम से कम आठ निकासी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 165 परिवारों के कुल 497 सदस्यों ने शरण ली हुई है।

ताइवान में भी खतरे की घंटी फोकस ताइवान की खबरों के अनुसार, ताइवान के केंद्रीय मौसम प्रशासन (सीडब्ल्यूए) ने भी सुबह 11 बजे (स्थानीय समय) तूफान के लिए समुद्री चेतावनी जारी कर दी। एजेंसी के एक विशेषज्ञ ने बताया कि रागासा की हवाएं 208.8 किमी/घंटा तक तेज हो सकती हैं और तूफान का दायरा और फैल सकता है। ताइवान न्यूज एजेंसी का अनुमान है कि तूफान वर्तमान में बाशी चैनल के रास्ते पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और मकाऊ के दक्षिण-पश्चिम में दक्षिणी चीनी तट से टकरा सकता है।