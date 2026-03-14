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दुबई, अबू धाबी में यह जगहें खाली कर दो; ईरान की UAE निवासियों को चेतावनी

Mar 14, 2026 10:58 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका और इजरायल की वायुसेना ने ईरान के महत्वपूर्ण तेल उत्पादन केंद्र खर्ग द्वीप पर हमला बोला था। अब ईरान ने इसका  पलटवार करते हुए अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। इसके साथ ही उन्होंने दुबई और अबू धाबी के पोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों को भी यह क्षेत्र खाली करने की चेतावनी दी है।

दुबई, अबू धाबी में यह जगहें खाली कर दो; ईरान की UAE निवासियों को चेतावनी

पश्चिम एशिया में जारी जंग खाड़ी देशों के लिए एक बुरा सपना बनती जा रही है। शुक्रवार और शनिवार के दिन अमेरिका-इजरायल की वायुसेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर जमकर बमबारी की। यह द्वीप ईरान के तेल उत्पादन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ईरान की तरफ से इसका पलटवार किया गया है। इसके अलावा तेहरान ने संयुक्त अरब अमीरात के लोगों से देश के तीन प्रमुख बंदरगाहों के आसपास के क्षेत्र को तुरंत खाली करने को कहा है।

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ईरान की एजेंसी तस्नीम के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने लोगों से जाबेल अली पोर्ट (दुबई), खलीफा पोर्ट (अबू धाबी) और फुजारिया पोर्ट से दूर रहने के लिए कहा है। उन्होंने बताया, "संयुक्त अरब अमीरात के इन क्षेत्रों में नागरिक केंद्रों के बीच में अमेरिकी सैन्य बलों की मौजूदगी है। उनके छिपने के कारण वह ईरान का निशाना बन चुके हैं। आने वाले घंटों में ईरान इन पर हमला कर सकता है। इस खबर के बाद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने भी यूएई प्रशासन को सीधी चेतावनी दी है। प्रवक्ता ने कहा कि कहा कि ईरान इसे अपना “वैध अधिकार” मानता है कि वह उन बंदरगाहों और घाटों पर हमला करे जिनका इस्तेमाल अमेरिकी बल “अमीराती शहरों की आड़ में” कर रहे हैं।

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इसके अलावा आईआरजीसी ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को भी निशाना बनाए जाने की बात करते हुए कहा कि भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ भी कहें, वह जो करना चाहें करेंगे।

गौरतलब है कि 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमले के बाद यूएई लगातार तेहरान की तरफ से आए ड्रोन्स, मिसाइलों को झेल रहा है। यूएई और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं,लेकिन यह इनके लिए महंगा साबित हो रहा है। शुक्रवार को भी यूएई के अधिकारियों ने बताया कि एक ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है। हालांकि, बाद में वह एक स्थान पर गिरा जहां पर उसकी वजह से आग लग गई। फुजारिया बंदरगाह पर भी काला धुआं देखे जाने की बात सामने आई है। गौरतलब है कि इस पोर्ट पर एक बड़ा तेल भंडारण और व्यापार केंद्र तथा एक प्रमुख निर्यात टर्मिनल स्थित है। इसी महीने की शुरुआत में ड्रोन हमलों ने फुजैरा की ऊर्जा प्रतिष्ठानों को पहले भी निशाना बनाया था।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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