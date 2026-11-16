EU ने भी दिया झटका, भारत पर लगा दिया भारी टैरिफ; इन देशों पर भी ऐक्शन; मामला क्या
भारत को यूरोपियन यूनियन से झटका लगा है। असल में यूनियन ने सोमवार को भारत से आयातित कुछ स्टील उत्पादों पर एंटी-डंपिंग फीस लगा दी है। यह कोल्ड रोल्ड स्टील है। एंटी-डंपिंग फीस 9.5 फीसदी की है।
भारत को यूरोपियन यूनियन से झटका लगा है। असल में यूनियन ने सोमवार को भारत से आयातित कुछ स्टील उत्पादों पर एंटी-डंपिंग फीस लगा दी है। यह उत्पाद कोल्ड रोल्ड स्टील है। एंटी-डंपिंग टैरिफ 9.5 फीसदी है। यह फैसला उस जांच के बाद लिया गया, जिसमें पता चला कि पांच देश इस तरह से डंपिंग कर रहे हैं। भारत के अलावा, जापान, ताइवान, तुर्किए और वियतनाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इन देशों के ऊपर लगाए गए एंटी-डंपिंग टैरिफ तीन फीसदी से 27.9 फीसदी के बीच है। इसमें सबसे ज्यादा जापान पर 27.9 फीसदी, ताइवान पर 20.7 से 27 फीसदी, विएतनाम पर 16 और तुर्किए पर 3 से 7.8 फीसदी है।
यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जांच में पाया गया कि पांच देशों से कुछ कोल्ड रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स डंप रेट पर यहां आ रहे हैं। ऐसे में घरेलू स्टील इंडस्ट्री की रक्षा के लिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। बता दें कि कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में व्यापक रूप से होता है। इन उत्पादों के लिए ईयू मार्केट की कीमत करीब, 23.2 बिलियन यूरो है। इसमें घरेलू उत्पादन 12 सदस्य देशों में फैला हुआ है और इसमें 8,600 से ज्यादा लोग काम करते हैं।
बताया जाता है कि भारत से यूरोपियन यूनियन में 282 मिलियन यूरो का प्रोडक्ट निर्यात किया गया है। वहीं, तुर्की से 240 मिलियन यूरो, जापान से 180 मिलियन यूरो और विएतनाम से 125 मिलियन यूरो का आंकड़ा रहा। यह जांच भारत के यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार के लिए भी जरूरी है। वजह, यह पहली बार है जब आयोग ने ऐसा कदम उठाया है। भारत के मामले में, आयोग ने पाया कि सरकारी उपायों ने घरेलू लौह अयस्क की कीमतों को प्रभावित किया था। जो कोल्ड रोल्ड स्टील के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी रॉ मटीरियल है।
देश के इस्पात क्षेत्र का वित्त वर्ष 2030-31 तक सालाना 30 करोड़ टन और वर्ष 2047 तक 60.4 करोड़ टन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य, कच्चे माल की सुरक्षा, हरित इस्पात उत्पादन और तकनीकी बदलाव जैसे मुद्दे मंगलवार से यहां शुरू होने वाले उद्योग सम्मेलन में चर्चा के केंद्र में रहेंगे।
भारतीय इस्पात संघ (आईएसए) के सातवें इस्पात सम्मेलन का आयोजन 17-18 नवंबर को किया जाएगा। इस सम्मेलन में नीति निर्माता, प्रमुख इस्पात उत्पादक और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां देश के इस्पात उद्योग के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेंगी।
भारत वित्तवर्ष 2030-31 तक इस्पात उत्पादन क्षमता में करीब आठ करोड़ टन की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके साथ ही लौह अयस्क और कोकिंग कोयले जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच और टिकाऊ इस्पात उत्पादन की दिशा में बदलाव भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
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