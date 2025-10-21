जनवरी 2026 से सख्ती, 2028 में पूरी तरह बैन; यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ सेट किया ऐक्शन प्लान

संक्षेप: यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने 20 अक्टूबर को लक्जमबर्ग में हुई बैठक में यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 1 जनवरी 2028 से सभी प्रकार के रूसी ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई है। ऊर्जा मंत्रियों की इस बैठक में लगभग सभी ईयू देशों ने इस मसौदा विनियमन के पक्ष में वोट दिया।

यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों ने 20 अक्टूबर को लक्जमबर्ग में हुई बैठक में यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 1 जनवरी 2028 से सभी प्रकार के रूसी ऊर्जा आयात (चाहे पाइपलाइन तेल हो या तरलीकृत प्राकृतिक गैस) पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई है। ऊर्जा मंत्रियों की इस बैठक में लगभग सभी ईयू देशों ने इस मसौदा विनियमन के पक्ष में वोट दिया। यूरोपीय परिषद के बयान के मुताबिक, यह कदम रूस द्वारा गैस आपूर्ति को हथियार बनाने और ईयू को बार-बार गैस सप्लाई में बाधा डालने के जवाब में उठाया गया है। यह ईयू के रीपावरईयू रोडमैप का अहम हिस्सा है, जो रूसी ऊर्जा पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखता है। ट्रंप ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नाटो देशों पर रूसी गैस-तेल इस्तेमाल जारी रखने और 'अपने खिलाफ युद्ध को फंड करने' का आरोप लगाया था।

जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी सख्ती परिषद ने स्पष्ट किया कि रूसी गैस आयात पर जनवरी 2026 से सख्ती शुरू हो जाएगी। अल्पकालिक अनुबंधों के लिए जून 2026 तक संक्रमण अवधि रहेगी, जबकि लंबे अनुबंध 1 जनवरी 2028 तक वैध रहेंगे। वर्तमान ईयू अध्यक्षता संभाल रहे डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री लार्स एगार्ड ने इसे यूरोप को ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में 'महत्वपूर्ण कदम' करार दिया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में हमने रूसी गैस और तेल को यूरोप से हटाने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन अभी मंजिल दूर है। इसलिए डेनमार्क की अध्यक्षता में ऊर्जा मंत्रियों से इस कानून को भारी समर्थन मिलना गर्व की बात है, जो रूसी गैस को ईयू में प्रवेश करने से पूरी तरह रोक देगा।

अब इस विनियमन के अंतिम संस्करण पर यूरोपीय संसद के साथ वार्ता शुरू होगी। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद मार्च 2022 के वर्साय घोषणापत्र में ईयू नेताओं ने रूसी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता तुरंत समाप्त करने का संकल्प लिया था। इसके फलस्वरूप, हाल के वर्षों में रूस से ईयू को गैस और तेल आयात में भारी गिरावट आई है। 2025 में तेल आयात घटकर 3 प्रतिशत से कम रह गया, लेकिन गैस आयात का अनुमानित हिस्सा अभी भी 13 प्रतिशत है। परिषद ने चेतावनी दी कि इससे ईयू की व्यापारिक और ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर खतरा है।

प्रतिबंधों का 19वां पैकेज अपनाने की दिशा में ईयू इसीको दूर करने के लिए मई 2025 में आयोग ने रीपावरईयू रोडमैप अपनाया, जो शेष रूसी ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने पर केंद्रित है। जून 2025 में आयोग ने पाइपलाइन गैस और एलएनजी पर फोकस करते हुए 1 जनवरी 2028 तक पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव पेश किया। उसी दिन लक्जमबर्ग में विदेश मंत्रियों की बैठक में ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने कहा कि रूस दबाव में ही बातचीत करता है। ईयू अब प्रतिबंधों का 19वां पैकेज अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में कैलास ने राष्ट्रपति ट्रंप के यूक्रेन में शांति प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये प्रयास सराहनीय हैं, पर रूस को शांति की सच्ची इच्छा नहीं है। रूस सिर्फ ताकत की भाषा समझता है और दबाव में ही वार्ता करता है। बैठक के बाद दिए बयान में उन्होंने जोड़ा कि यूक्रेन फरवरी से बिना शर्त युद्धविराम के लिए तैयार है, लेकिन रूस की कोई रुचि नहीं। हम ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करते हैं, पर पुतिन तब ही गंभीर होंगे जब उन्हें हार नजर आएगी।