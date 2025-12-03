Hindustan Hindi News
EU ने रूसी गैस-तेल का 'नल' हमेशा के लिए बंद करने का किया ऐलान, जानें प्लान

संक्षेप:

Wed, 3 Dec 2025 05:16 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
यूरोप की रूस पर सबसे बड़ी ऊर्जा निर्भरता का बुधवार को औपचारिक अंत हो गया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने घोषणा की कि यूरोपीय संघ ने रूसी जीवाश्म ईंधन (तेल और गैस) के आयात को पूरी तरह चरणबद्ध तरीके से बंद करने का राजनीतिक समझौता कर लिया है। यह समझौता यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद के बीच बुधवार को हुआ।

वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यह एक नए युग की शुरुआत है। रूस से यूरोप की पूर्ण ऊर्जा स्वतंत्रता का युग है। उनके मुताबिक, 2027 के अंत तक यूरोपीय संघ सभी रूसी गैस और तेल आयातों को समाप्त कर देगा। उसके लिए समय-सीमा भी तय कर दिया गया है। समय-सीमाएं कुछ इस प्रकार हैं...

  • नए दीर्घकालिक रूसी गैस पाइपलाइन अनुबंधों पर प्रतिबंध: 30 सितंबर 2027 से
  • दीर्घकालिक LNG (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) अनुबंधों का अंत: 1 जनवरी 2027 से
  • अल्पकालिक LNG अनुबंधों का अंत: 25 अप्रैल 2026 से
  • अल्पकालिक पाइपलाइन गैस अनुबंधों का अंत: 17 जून 2026 से
  • सभी दीर्घकालिक पाइपलाइन गैस अनुबंध (भंडारण स्तर चाहे जो हो): अधिकतम 1 नवंबर 2027 तक बंद

यूरोपीय संघ के ऊर्जा आयुक्त डैन जोर्गेनसन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हमने यह कर दिखाया। यूरोप रूसी गैस का नल हमेशा के लिए बंद कर रहा है। हमने ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्रता चुनी है।

बता दें कि यह समझौता 2022 में शुरू की गई REPowerEU योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद रूसी ऊर्जा पर निर्भरता खत्म करना था। अब रूस द्वारा गैस आपूर्ति को हथियार बनाने के बाद यूरोपीय संघ ने इसे कानूनी रूप से अवैध बनाने का रास्ता चुन लिया है। यूरोपीय कंपनियां मौजूदा अनुबंधों से 'अप्रत्याशित परिस्थिति' क्लॉज का इस्तेमाल करके कानूनी रूप से बाहर निकल सकेंगी।

वहीं, तेल के मामले में अलग से एक योजना तैयार की जा रही है जिसके तहत 2027 के अंत तक रूसी तेल आयात भी पूरी तरह बंद हो जाएगा। हंगरी और स्लोवाकिया (जो अभी भी द्रुझ्बा पाइपलाइन से रूसी कच्चा तेल ले रहे हैं) के लिए भी 2027 तक चरणबद्ध समाप्ति की योजना बनाने को कहा गया है।

