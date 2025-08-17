ट्रंप से मिलने अकेले नहीं जाएंगे जेलेंस्की, कौन जा रहा साथ; यूरोपीय नेताओं ने क्यों बनाया ऐसा प्लान?

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वॉशिंगटन जाएंगे। हालांकि ट्रंप से मीटिंग के लिए जेलेंस्की अकेले नहीं जाएंगे। क्या है इसकी वजह?

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वॉशिंगटन जाएंगे। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पुतिन से अलास्का में मीटिंग के बाद ट्रंप अब जेलेंस्की के साथ बैठक करके रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप से मीटिंग के लिए जेलेंस्की अकेले नहीं जाएंगे। इस दौरान उनके साथ कुछ अन्य यूरोपीय नेता भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि जब ट्रंप और जेलेंस्की की पिछली बार मुलाकात हुई थी तो सब-कुछ अच्छा नहीं रहा था। इस बार भी ऐसे हालात न बचें, इसलिए यूरोपीय नेता पहले से ही सतर्क हैं।

किस बात का है डर?

असल में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात बेहद गर्मजोशी से हुई थी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किसी तरह की सहमति नहीं बनी। बताया जाता है कि पुतिन यूक्रेन से जमीन का बड़ा हिस्सा लेकर युद्ध विराम की शर्त रख रहे हैं। यह भी सामने आया है कि यही बात करने के लिए ट्रंप ने जेलेंस्की को वॉशिंगटन बुलाया है। अब यूरोपीय नेताओं को चिंता सता रही है कि कहीं ट्रंप अकेले में जेलेंस्की पर कोई दबाव न बनाएं। इसलिए कुछ प्रमुख नेता जेलेंस्की के साथ ट्रंप से मिलने जाएंगे।

ट्रंप को मनाने की होगी कोशिश

सोमवार को होने वाली मीटिंग के दौरान जेलेंस्की और यूरोपीय नेता मिलकर ट्रंप को मनाएंगे कि वह पुतिन की मांग पर सहमत न हों। एएफपी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप पहले से ही रूस के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। इसमें मॉस्को को दो यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा दो जगहों को फ्रीज करने की बात भी हुई है, जहां पर रूस का अभी तक आंशिक नियंत्रण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने जेलेंस्की को रूस के प्रस्ताव के बारे में बताया। इसके मुताबिक अगर उन्होंने डोनेट्स्क का पूरा हिस्सा छोड़ दिया तो अधिकांश फ्रंटलाइनों को फ्रीज किया जाएगा। हालांकि यूक्रेनी नेता ने इस मांग को ठुकरा दिया।