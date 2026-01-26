हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि… भारत संग ऐतिहासिक ट्रेड डील पर बोलीं EU चीफ, ट्रंप को भी जाएगा संदेश

संक्षेप: इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच शिखर वार्ता द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर आखिरी मुहर लगाने के लिए भारत दौरे पर पहुंचीं EU चीफ ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाले शिखर वार्ता से पहले कहा है कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए स्पष्ट विकल्प चुना है और इससे ये दोनों देश पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं। उन्होंने इस समझौते को विभाजित दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण के तौर पर भी परिभाषित किया है। गौरतलब है कि वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि होंगे।

वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार को होने वाले समझौते से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "भारत और यूरोप ने एक स्पष्ट विकल्प चुना है। रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का विकल्प। हमारी शक्तियों का लाभ उठाना। और आपसी समझ बनाना।" उन्होंने आगे कहा, "हम एक विभाजित दुनिया को दिखा रहे हैं कि यह रास्ता भी संभव है।" वहीं कोस्टा ने भारत को यूरोपीय संघ के लिए एक अहम साझेदार बताया। यूरोपीय संघ ने एक संक्षिप्त बयान में कोस्टा के हवाले से कहा, “साथ मिलकर हम नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करने की क्षमता और जिम्मेदारी साझा करते हैं।”

जयशंकर ने जताई उम्मीद वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को यूरोपीय संघ के दो शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। जयशंकर ने उम्मीद जताई है कि भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन भारत और यूरोप के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगा। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी आगामी चर्चा भारत-यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी।’’

‘सभी समझौतों की जननी’ इससे पहले बीते सप्ताह दावोस में 20 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भी वॉन डेर लेयेन ने इस समझौते को लेकर अहम टिप्पणी की थी। उन्होंने वैश्विक मंच पर कहा था कि भारत और यूरोपीय संघ एक ‘ऐतिहासिक व्यापार समझौते’ की दहलीज पर हैं, जिससे दो अरब लोगों का एक ऐसा बाजार बनेगा, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग एक चौथाई हिस्सा होगा। उन्होंने इसे ‘सभी समझौतों की जननी’ भी कहा था।