Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़European Commission President Ursula von der Leyen on India EU strategic partnership
हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि… भारत संग ऐतिहासिक ट्रेड डील पर बोलीं EU चीफ, ट्रंप को भी जाएगा संदेश

हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि… भारत संग ऐतिहासिक ट्रेड डील पर बोलीं EU चीफ, ट्रंप को भी जाएगा संदेश

संक्षेप:

इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच शिखर वार्ता द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी।

Jan 26, 2026 08:04 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर आखिरी मुहर लगाने के लिए भारत दौरे पर पहुंचीं EU चीफ ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाले शिखर वार्ता से पहले कहा है कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए स्पष्ट विकल्प चुना है और इससे ये दोनों देश पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं। उन्होंने इस समझौते को विभाजित दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण के तौर पर भी परिभाषित किया है। गौरतलब है कि वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि होंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार को होने वाले समझौते से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "भारत और यूरोप ने एक स्पष्ट विकल्प चुना है। रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का विकल्प। हमारी शक्तियों का लाभ उठाना। और आपसी समझ बनाना।" उन्होंने आगे कहा, "हम एक विभाजित दुनिया को दिखा रहे हैं कि यह रास्ता भी संभव है।" वहीं कोस्टा ने भारत को यूरोपीय संघ के लिए एक अहम साझेदार बताया। यूरोपीय संघ ने एक संक्षिप्त बयान में कोस्टा के हवाले से कहा, “साथ मिलकर हम नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करने की क्षमता और जिम्मेदारी साझा करते हैं।”

जयशंकर ने जताई उम्मीद

वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को यूरोपीय संघ के दो शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। जयशंकर ने उम्मीद जताई है कि भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन भारत और यूरोप के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगा। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी आगामी चर्चा भारत-यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी।’’

‘सभी समझौतों की जननी’

इससे पहले बीते सप्ताह दावोस में 20 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भी वॉन डेर लेयेन ने इस समझौते को लेकर अहम टिप्पणी की थी। उन्होंने वैश्विक मंच पर कहा था कि भारत और यूरोपीय संघ एक ‘ऐतिहासिक व्यापार समझौते’ की दहलीज पर हैं, जिससे दो अरब लोगों का एक ऐसा बाजार बनेगा, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग एक चौथाई हिस्सा होगा। उन्होंने इसे ‘सभी समझौतों की जननी’ भी कहा था।

ये भी पढ़ें:LIVE: EU से आएंगे मुख्य मेहमान, सेना संभालेगी कमान, दुनिया देखेगी भारत की ताकत
ये भी पढ़ें:गणतंत्र दिवस पर भारत का EU दांव क्या? ISI और खालिस्तानी संगठनों में मच गई खलबली

136 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध बेहतर हुए हैं। यूरोपीय संघ, एक समूह के रूप में, वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का कुल वस्तु व्यापार लगभग 136 अरब अमेरिकी डॉलर का था। इसमें लगभग 76 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात और करीब 60 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात शामिल है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
India News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।