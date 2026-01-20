अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर होने वाला है सबसे बड़ा हमला? यूरोप के पास '10 ट्रिलियन डॉलर का हथियार'

संक्षेप: अगर ट्रंप का टैरिफ युद्ध और आक्रामक नीतियां बढ़ती हैं, तो यूरोप इन एसेट्स यानी परिसंपत्तियों को बेचकर अमेरिकी उधार लागत बढ़ा सकता है और शेयर बाजार पर दबाव डाल सकता है- क्योंकि अमेरिका विदेशी पूंजी पर काफी निर्भर है।

वैश्विक भू-राजनीति में एक नया तनावपूर्ण मोड़ आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड पर कब्जे की अपनी महत्वाकांक्षा को दोहराया है और डेनमार्क तथा अन्य यूरोपीय देशों पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ की धमकी दी है। इस विवाद के बीच विशेषज्ञों और निवेशकों में एक चिंताजनक चर्चा छिड़ गई है। चर्चा है कि- यूरोप अमेरिका के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स को कैसे 'वैपनाइज' यानी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। यह आंकड़ा अमेरिकी ट्रेजरी डेटा पर आधारित है, जिसमें यूरोपीय संघ के निवेशकों के पास अमेरिकी बॉन्ड्स, स्टॉक्स और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं।

अमेरिकी बॉन्ड की होगी बिकवाली? दरअसल यूरोप इस वक्त इस बात पर गंभीरता से मंथन कर रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड की संप्रभुता और नए टैरिफ खतरों पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। यही कारण है कि बाजारों में एक बेहद कट्टर- लेकिन विवादित और संभावित जवाब को लेकर चर्चा तेज हो गई है: क्या यूरोपीय देश अमेरिकी बॉन्ड और शेयरों की बड़े पैमाने पर बिकवाली कर सकते हैं?

यूरोपीय देशों और संस्थाओं के पास अमेरिकी बॉन्ड और इक्विटी में खरबों डॉलर का निवेश है, जिनमें से कुछ सरकारी फंडों के पास भी हैं। अटकलें हैं कि अगर ट्रंप का टैरिफ युद्ध और आक्रामक नीतियां बढ़ती हैं, तो यूरोप इन एसेट्स यानी परिसंपत्तियों को बेचकर अमेरिकी उधार लागत बढ़ा सकता है और शेयर बाजार पर दबाव डाल सकता है- क्योंकि अमेरिका विदेशी पूंजी पर काफी निर्भर है।

भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है लेकिन यह करना आसान नहीं है। इन अमेरिकी परिसंपत्तियों का बड़ा हिस्सा निजी निवेशकों के हाथ में है, जिन पर सरकारों का सीधा नियंत्रण नहीं होता। इसके अलावा, ऐसी बिकवाली से यूरोपीय निवेशकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि अधिकतर रणनीतिकार मानते हैं कि यूरोपीय नीति-निर्माता इतनी दूर तक जाने से हिचकेंगे- खासकर तब, जब ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद पिछले एक साल में यूरोप ने खुलकर टकराव से बचने की कोशिश की है।

फिर भी, ड्यूश बैंक एजी के चीफ ग्लोबल करेंसी स्ट्रैटेजिस्ट द्वारा खुले तौर पर 'पूंजी के हथियारीकरण' की बात करना दिखाता है कि यह विचार अब बाजार के लिए एक टेल रिस्क बन चुका है। अमेरिकी ट्रेजरी के आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ यूरोपीय संघ के भीतर ही अमेरिकी परिसंपत्तियों का आकार 10 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है; इसमें ब्रिटेन और नॉर्वे को जोड़ दें तो यह रकम और बढ़ जाती है।

अमेरिका का शुद्ध अंतरराष्ट्रीय निवेश घाटा बहुत बड़ा सोसिएते जेनरल के प्रमुख मुद्रा रणनीतिकार किट जक्स का कहना है कि अमेरिका का शुद्ध अंतरराष्ट्रीय निवेश घाटा बहुत बड़ा है और यह डॉलर के लिए जोखिम बन सकता है- लेकिन तभी, जब विदेशी निवेशक वित्तीय नुकसान झेलने को तैयार हों। उनके मुताबिक, हालात और बिगड़ने पर यूरोपीय सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशक अमेरिकी परिसंपत्तियों में निवेश रोक सकते हैं या सीमित बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से अपने निवेश प्रदर्शन को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की संभावना फिलहाल कम है।

इस बीच, बढ़ते तनाव का असर बाजारों में दिख भी रहा है। सोमवार को अमेरिकी इक्विटी फ्यूचर्स, यूरोपीय शेयर और डॉलर दबाव में रहे, जबकि सुरक्षित माने जाने वाले सोना, स्विस फ्रैंक और यूरो मजबूत हुए। यह प्रतिक्रिया पिछले साल अप्रैल में ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद दिखे सेल अमेरिका ट्रेड की हल्की झलक मानी जा रही है।

व्यापार समझौते की मंजूरी रोकने का प्रस्ताव यूरोपीय संघ की तरफ से अब तक सबसे ठोस कदम अमेरिका के साथ जुलाई में हुए व्यापार समझौते की मंजूरी रोकने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, 93 अरब यूरो (करीब 108 अरब डॉलर) के अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाने पर भी चर्चा चल रही है। जर्मनी के वित्त मंत्री ने यूरोप से सबसे सख्त व्यापारिक जवाब के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है।

अगर यूरोप अमेरिकी परिसंपत्तियों को हथियार बनाता है, तो यह अब तक के व्यापारिक तनाव से कहीं बड़ा टकराव होगा- एक ऐसा वित्तीय संघर्ष जो सीधे वैश्विक पूंजी बाजारों को प्रभावित करेगा। डॉयचे बैंक के ग्लोबल हेड ऑफ करेंसी रिसर्च जॉर्ज सरावेलोस के मुताबिक, अमेरिका की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपने बड़े बाहरी घाटे को वित्तपोषित करने के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। पश्चिमी गठबंधन की भू-आर्थिक स्थिरता अगर बुनियादी तौर पर हिलती है, तो यूरोप के लिए इस व्यवस्था को निभाना उतना स्वाभाविक नहीं रहेगा।

अमेरिका को बाजार की नई घबराहट से आंशिक सुरक्षा हालांकि, हकीकत यह भी है कि अमेरिकी परिसंपत्तियों का बड़ा हिस्सा निजी निवेशकों और यहां तक कि यूरोप के बाहर के निवेशकों के पास है। इसके अलावा, ट्रंप की नीतियों से चिंतित निवेशकों ने पिछले साल लिबरेशन डे टैरिफ के बाद ही अमेरिका में अपनी हिस्सेदारी कुछ हद तक घटा ली थी। इसके बावजूद, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स ने 2020 के बाद अपना सबसे अच्छा साल दर्ज किया और अमेरिकी शेयर नए रिकॉर्ड बनाते रहे।