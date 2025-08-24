यूरोप के देश अड़ा रहे हैं टांग, शांति वार्ता पर रूस बोला- यूक्रेन में किसी की सेना बर्दाश्त नहीं

रूस का कहना है कि पश्चिमी देश यूक्रेन शांति वार्ता में बाधक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की बातचीत के लिए जिस तरह की शर्ते रख रहे हैं, उससे लगता है कि वह शांति चाहते ही नहीं हैं।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रयास में जुटे हैं। वहीं रूस का कहना है कि पश्चिमी देश यूक्रेन शांति वार्ता के बीच बाधा बन रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सरजेई लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश नहीं चाहते कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध रुक जाए। वह ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे शांति वार्ता ना हो सके। डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और बातचीत से किनारा कर लेते हैं।

रूसी विदेश मंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में पश्चिमी देशों को टारगेट करते हुए कहा कि वे कोई ना कोई बहाना करके बातचीत को बंद करवा देते हैं। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह अपनी शर्तों पर राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने मिलकर वार्ता का जो प्लैटफॉर्म तैयार किया है, यूक्रेन उसे खत्म करने पर तुला है। लावरोव ने कहा कि पुतिन और ट्र्ंप की वार्ता के बाद उम्मीद दिखी थी। हमें अब भी उम्मीद है कि यूक्रेन को बात समझ में आएगी।

बता दें कि वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पुतिन से मुलाकात करने के लिए शर्त रखी है। उनका कहना है कि किसी भी मुलाकात से पहले पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दें ताकि रूस आगे फिर से हमला ना कर सके। रूस ने कहा है कि वार्ता के लिए इस तरह के शर्तों को बाधा नहीं बनाया जा सकता। रूस ने यह भी कहा कि यूक्रेन में यूरोप की सेनाओं की उपस्थिति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यूक्रेन के हमले से रूस के परमाणु संयंत्र में लगी आग रूस ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन ने शनिवार-रविवार की दरमियानी रात कई ड्रोन हमले किए, जिसकी वजह से उसके पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में स्थित ‍एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता के 34 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है।