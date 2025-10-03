Europe spreading fear of war If we paper tigers what is NATO Putin attacks West confidence in India युद्ध का डर फैला रहा यूरोप, हम कागजी शेर तो नाटो क्या? पुतिन का तीखा प्रहार, भारत पर भरोसा, International Hindi News - Hindustan
पुतिन का यह संबोधन पश्चिमी देशों को एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि रूस अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। भारत का जिक्र कर पुतिन ने यह भी जता दिया वह अपने साझेदारों के साथ मजबूत खड़ा है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सोचीFri, 3 Oct 2025 08:08 AM
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोची में आयोजित वल्दाई डिस्कशन क्लब में अपने संबोधन के दौरान अमेरिका और यूरोप की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पश्चिमी देशों के नेताओं पर "युद्ध का डर" फैलाने और अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने का आरोप लगाया। पुतिन ने दावा किया कि रूस-यूक्रेन युद्ध में नाटो देश पहले से ही सीधे तौर पर शामिल हैं और रूसी सेना "रणनीतिक पहल बनाए रखते हुए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही है।" उन्होंने कहा कि यूरोप के शासक अपने घरेलू मुद्दों को नजरअंदाज कर जनता में दहशत पैदा कर रहे हैं।

अमेरिका के साथ संबंधों पर क्या बोले पुतिन?

पुतिन ने कहा, "हमारे देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। वैश्विक मुद्दों पर हमारे विचार टकराते हैं, जो कि इतने बड़े देशों के लिए स्वाभाविक है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इन मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे सुलझाया जाए।" उन्होंने वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की "सीधी और बिना पाखंड" वाली नीति की तारीफ की, लेकिन जोर देकर कहा कि रूस भी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर काम करेगा। उन्होंने अमेरिका के साथ पूर्ण संबंध बहाल करने की इच्छा भी जताई।

पुतिन ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने की संभावना पर चेतावनी दी और कहा कि यह "अमेरिकी सैन्य कर्मियों के बिना संभव नहीं है।" उन्होंने इसे रूस और अमेरिका के बीच संबंधों में "गुणात्मक रूप से नई और खतरनाक वृद्धि" करार दिया।

ट्रंप के 'कागजी शेर' पर भी बोले

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस को "पेपर टाइगर" यानी कागजी शेर कहने पर पुतिन ने तंज कसते हुए कहा, "अगर हम एक कागजी शेर होते हुए भी नाटो के खिलाफ लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आत्मविश्वास से भरे हैं, तो नाटो क्या है?" उन्होंने रूस की वित्तीय प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से मुद्रास्फीति को कम करने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए।

भारत को रूसी ऊर्जा छोड़ने की सलाह पर पुतिन

पुतिन ने अमेरिका द्वारा भारत को रूसी ऊर्जा आपूर्ति छोड़ने की सलाह पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, "अगर भारत हमारी ऊर्जा आपूर्ति से इनकार करता है, तो उसे नुकसान होगा। भारतीय जनता अपने नेतृत्व के फैसलों पर नजर रखेगी और किसी के सामने अपमान नहीं सहेगी।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह कभी भी अपमानजनक कदम नहीं उठाएंगे।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, "रूस भारत और चीन जैसे देशों का आभारी है जिन्होंने ब्रिक्स की स्थापना की। ये ऐसे देश हैं जो किसी का पक्ष लेने से इनकार करते हैं और वास्तव में एक न्यायपूर्ण विश्व बनाने की आकांक्षा रखते हैं।"

पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता के लिए ब्रिक्स देशों, बेलारूस, उत्तर कोरिया और यूएई जैसे देशों के प्रयासों की सराहना की। हालांकि, उन्होंने यूरोप के कुछ देशों पर संघर्ष को बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि रूसी सेना "लगभग पूरे संपर्क रेखा पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है।"

अमेरिका को यूरेनियम निर्यात

पुतिन ने बताया कि रूस अमेरिका को यूरेनियम की आपूर्ति जारी रखे हुए है, जो 2025 के अंत तक लगभग 1.2 बिलियन डॉलर और अगले वर्ष 800 मिलियन डॉलर से अधिक की होगी। उन्होंने कहा, "अमेरिका हमारा यूरेनियम इसलिए खरीदता है क्योंकि यह लाभकारी है, और हम इसे स्थिर रूप से आपूर्ति करने को तैयार हैं।"

पुतिन ने अमेरिका में परमाणु परीक्षण की तैयारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा, "हम इसे देख रहे हैं। अगर वे ऐसा करते हैं, तो हम भी करेंगे।" उन्होंने रूस के परमाणु कवच पर भरोसा जताया और कहा कि रूस भविष्य के लिए तैयार है।

यूरोप में युद्ध की आशंका, नाटो के साथ टकराव

पुतिन ने यूरोप के नेताओं पर युद्ध की आशंका को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "वे या तो अविश्वसनीय रूप से अक्षम हैं या फिर बेईमान।" उन्होंने यूरोप की बढ़ती सैन्यीकरण पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि रूस इसका जवाब देने के लिए तैयार है। नाटो के साथ टकराव को लेकर पुतिन ने दावा किया कि "सभी नाटो देश हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और अब इसे छिपा भी नहीं रहे।" उन्होंने कहा कि यूरोप में एक केंद्र बनाया गया है जो यूक्रेनी सेना को खुफिया जानकारी, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

पुतिन ने ट्रंप के गाजा योजना का समर्थन करने की बात कही, बशर्ते यह इजरायल और फिलिस्तीन के दो-राष्ट्र समाधान की ओर ले जाए। उन्होंने इसे संघर्ष का अंतिम समाधान बताया। पुतिन ने अमेरिकी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या को "नफरती" करार दिया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इसे अमेरिकी समाज में गहरे विभाजन का संकेत बताया।

पुतिन ने बताया कि अलास्का में ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात में मुख्य रूप से यूक्रेन संकट और रूसी-अमेरिकी संबंधों की बहाली पर चर्चा हुई, हालांकि यह चर्चा सतही थी। पुतिन का यह भाषण वैश्विक मंच पर रूस की स्थिति को मजबूत करने और पश्चिमी देशों के खिलाफ अपनी नीतियों को स्पष्ट करने का प्रयास माना जा रहा है।

Russia Vladimir Putin Russia Ukraine War

