रूसी घुसपैठ को रोकने के लिए 'ड्रोन दीवार'; यूरोपीय संघ का 'खतरनाक' सुरक्षा प्लान

रूस की ओर से संभावित भविष्य के हमलों से निपटने के लिए इस प्रस्तावित ड्रोन दीवार पर चर्चा करने के लिए सात ईयू सदस्य देश शुक्रवार को यूरोपीय आयोग और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे।

यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य राष्ट्र रूस के विमानों और ड्रोनों द्वारा पोलैंड तथा एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की घटनाओं के बीच महाद्वीप की पूर्वी सीमाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक 'ड्रोन दीवार' स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। ईयू के कार्यकारी प्रवक्ता के अनुसार, रूस की ओर से संभावित भविष्य के हमलों से निपटने के लिए इस प्रस्तावित 'ड्रोन दीवार' पर चर्चा करने के लिए सात ईयू सदस्य देश शुक्रवार को यूरोपीय आयोग और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में यूक्रेन, ईयू के रक्षा एवं अंतरिक्ष आयुक्त एंड्रियस कुबिलियस के साथ-साथ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे सात प्रमुख देश भाग लेंगे।

ईयू आयोग के प्रवक्ता थॉमस रेग्नियर ने बताया कि यह कदम ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की हालिया घोषणा का व्यावहारिक क्रियान्वयन है, क्योंकि रोमानिया और पोलैंड में पहले ही हमले व घुसपैठ की घटनाएं हो चुकी हैं। वॉन डेर लेयेन ने सितंबर की शुरुआत में अपने 'स्टेट ऑफ द यूनियन' भाषण में सदस्य देशों से इस पहल का समर्थन करने की अपील की थी। उन्होंने तर्क दिया कि ईयू को अपनी पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बाल्टिक देशों के आह्वान पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। दो अन्य अधिकारियों के अनुसार, वॉन डेर लेयेन अक्टूबर में कोपेनहेगन में ईयू नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक के दौरान इस 'ड्रोन दीवार' के लिए वित्तीय विकल्पों पर विचार प्रस्तुत कर सकती हैं।