UAE जा रहा था इंडिगो प्लेन, तभी 10000 साल बाद फट पड़ा ज्वालामुखी; फिर क्या हुआ?

संक्षेप: अफ्रीकी देश इथियोपिया में एक हैरान करने वाली घटना हुई है। करीब 10000 साल से पूरी तरह शांत पड़ा हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार को अचानक सक्रिय हो उठा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

इथियोपिया में एक हैरान करने वाली घटना हुई है। करीब 10000 साल से पूरी तरह शांत पड़ा हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार को अचानक सक्रिय हो उठा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस कारण UAE जा रहा इंडिगो प्लेन को डायवर्ट करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, अब ज्वालामुखी का विस्फोट थम चुका है, लेकिन इसने जो विशाल राख का गुबार उगला है, वह वायुमंडल में 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया है और लाल सागर को पार करते हुए यमन तथा ओमान की ओर फैल रहा है।

खलीज टाइम्स की खबर के मुताबिक, इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित यह निष्क्रिय ढाल ज्वालामुखी (शील्ड वॉल्केनो) हेली गुब्बी अपने दर्ज इतिहास में पहली बार इतने विस्फोटक अंदाज में फटा है। राख और सल्फर डाइऑक्साइड का बादल 15 किलोमीटर तक आसमान में उठ गया। 23 नवंबर की सुबह बंजर दानाकिल डिप्रेशन में यह विस्फोट दर्ज किया गया, जो पृथ्वी के सबसे दुर्गम और कठिन इलाकों में से एक है।

सैटेलाइट तस्वीरों से चला पता टूलूज ज्वालामुखी राख सलाहकार केंद्र (VAAC) द्वारा विश्लेषित सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि राख का घना बादल लाल सागर को पार करके पूर्व की ओर यमन और ओमान की तरफ बढ़ रहा है। इसके चलते एविएशन अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और क्षेत्रीय अधिकारियों ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। अरब प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर बढ़ने से एयर क्वालिटी एडवाइजरी जारी की गई है, वहीं राख के बादल के हवाई क्षेत्र में फैलने से कई उड़ानों का रूट बदल दिया गया या एहतियातन डायवर्ट किया गया।

इंडिगो की फ्लाइट डायवर्ट इंडिगो की उड़ान 6E 1433 (कन्नूर से अबू धाबी जा रही) को सोमवार को इथियोपिया के अफार क्षेत्र में हुए भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट से निकले राख के बादलों के कारण अहमदाबाद हवाई अड्डे की ओर डायवर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि राख का बादल हवाई जहाज के इंजन के लिए खतरनाक था, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर उड़ान को डायवर्ट करना पड़ा।

सैटेलाइट डेटा के आधार पर पुष्टि वैश्विक ज्वालामुखी कार्यक्रम के अनुसार, पिछले 10000 साल (होलोसीन युग) में हेली गुब्बी में कोई विस्फोट होने की जानकारी नहीं है, इसलिए यह घटना पूरी तरह अप्रत्याशित और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस इलाके में कोई ग्राउंड मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से विस्फोट की पुष्टि लगभग पूरी तरह सैटेलाइट डेटा के आधार पर ही हुई है।