Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Ethiopia Haile Gubbi volcano erupts after 10000 years spewing massive amounts of ash
UAE जा रहा था इंडिगो प्लेन, तभी 10000 साल बाद फट पड़ा ज्वालामुखी; फिर क्या हुआ?

UAE जा रहा था इंडिगो प्लेन, तभी 10000 साल बाद फट पड़ा ज्वालामुखी; फिर क्या हुआ?

संक्षेप:

अफ्रीकी देश इथियोपिया में एक हैरान करने वाली घटना हुई है। करीब 10000 साल से पूरी तरह शांत पड़ा हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार को अचानक सक्रिय हो उठा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

Mon, 24 Nov 2025 07:24 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इथियोपिया में एक हैरान करने वाली घटना हुई है। करीब 10000 साल से पूरी तरह शांत पड़ा हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार को अचानक सक्रिय हो उठा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस कारण UAE जा रहा इंडिगो प्लेन को डायवर्ट करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, अब ज्वालामुखी का विस्फोट थम चुका है, लेकिन इसने जो विशाल राख का गुबार उगला है, वह वायुमंडल में 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया है और लाल सागर को पार करते हुए यमन तथा ओमान की ओर फैल रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खलीज टाइम्स की खबर के मुताबिक, इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित यह निष्क्रिय ढाल ज्वालामुखी (शील्ड वॉल्केनो) हेली गुब्बी अपने दर्ज इतिहास में पहली बार इतने विस्फोटक अंदाज में फटा है। राख और सल्फर डाइऑक्साइड का बादल 15 किलोमीटर तक आसमान में उठ गया। 23 नवंबर की सुबह बंजर दानाकिल डिप्रेशन में यह विस्फोट दर्ज किया गया, जो पृथ्वी के सबसे दुर्गम और कठिन इलाकों में से एक है।

सैटेलाइट तस्वीरों से चला पता

टूलूज ज्वालामुखी राख सलाहकार केंद्र (VAAC) द्वारा विश्लेषित सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि राख का घना बादल लाल सागर को पार करके पूर्व की ओर यमन और ओमान की तरफ बढ़ रहा है। इसके चलते एविएशन अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और क्षेत्रीय अधिकारियों ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। अरब प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर बढ़ने से एयर क्वालिटी एडवाइजरी जारी की गई है, वहीं राख के बादल के हवाई क्षेत्र में फैलने से कई उड़ानों का रूट बदल दिया गया या एहतियातन डायवर्ट किया गया।

इंडिगो की फ्लाइट डायवर्ट

इंडिगो की उड़ान 6E 1433 (कन्नूर से अबू धाबी जा रही) को सोमवार को इथियोपिया के अफार क्षेत्र में हुए भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट से निकले राख के बादलों के कारण अहमदाबाद हवाई अड्डे की ओर डायवर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि राख का बादल हवाई जहाज के इंजन के लिए खतरनाक था, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर उड़ान को डायवर्ट करना पड़ा।

सैटेलाइट डेटा के आधार पर पुष्टि

वैश्विक ज्वालामुखी कार्यक्रम के अनुसार, पिछले 10000 साल (होलोसीन युग) में हेली गुब्बी में कोई विस्फोट होने की जानकारी नहीं है, इसलिए यह घटना पूरी तरह अप्रत्याशित और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस इलाके में कोई ग्राउंड मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से विस्फोट की पुष्टि लगभग पूरी तरह सैटेलाइट डेटा के आधार पर ही हुई है।

वहीं, वैज्ञानिकों का कहना है कि विस्फोट की पूरी तीव्रता और प्रभाव का पता लगने में अभी वक्त लगेगा। अफार क्षेत्र की भयंकर गर्मी, टूटी-फूटी जमीन और पहुंच की भारी मुश्किलों के कारण ग्राउंड टीमें फिलहाल घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अभी के लिए ज्वालामुखी की गतिविधि और संभावित खतरों पर नजर रखने का एकमात्र जरिया सैटेलाइट निगरानी ही है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।