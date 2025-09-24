Escalator stopped midway teleprompter also stopped what happened to Trump at the UNGA meeting एस्केलेटर बीच में रूक गया, टेलीप्रॉम्प्टर भी बंद; UNGA की मीटिंग में ट्रंप के साथ क्या-क्या हुआ, International Hindi News - Hindustan
एस्केलेटर बीच में रूक गया, टेलीप्रॉम्प्टर भी बंद; UNGA की मीटिंग में ट्रंप के साथ क्या-क्या हुआ

ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने सात युद्धों को समाप्त किया, कई देशों के नेताओं से वार्ता की, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। उन्होंने और भी कई सवाल उठाए।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 06:11 AM
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन इस बार केवल वैश्विक राजनीति पर नहीं, बल्कि कुछ तकनीकी गड़बड़ियों पर भी सुर्खियों में रहा। ट्रंप ने सभा में प्रवेश के दौरान और भाषण देते समय जिन समस्याओं का सामना किया, उनका उन्होंने मजाकिया अंदाज में जिक्र किया। कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप जिस एस्केलेटर से ऊपर जा रहे थे, वह बीच रास्ते में अचानक रुक गया। मजबूर होकर उन्हें और उनके सहयोगियों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा।

इसके बाद भाषण की शुरुआत में ही टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया। ट्रंप ने तब अपने छपे हुए नोट्स के आधार पर भाषण जारी रखा। इस दौरान उन्होंने कहा, “संयुक्त राष्ट्र से मुझे दो ही चीजें मिलीं। एक खराब एस्केलेटर और एक खराब टेलीप्रॉम्प्टर। मैं बस यही कह सकता हूं कि टेलीप्रॉम्प्टर चलाने वाले की खैर नहीं है।”

हालांकि, बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष अन्नालेना बेयरबॉक ने स्पष्ट किया कि टेलीप्रॉम्प्टर की गड़बड़ी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नहीं थी। उन्होंने कहा, “संयुक्त राष्ट्र के टेलीप्रॉम्प्टर बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। इन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टाफ द्वारा ही संचालित किया जाता है।”

193 सदस्य देशों की उपस्थिति वाली इस महासभा में ट्रंप ने वैश्विक शांति प्रयासों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रयासों में साथ नहीं दे रहा। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने सात युद्धों को समाप्त किया, कई देशों के नेताओं से वार्ता की, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर संगठन अमेरिका की पहल को समर्थन नहीं देता तो उसके अस्तित्व का उद्देश्य क्या है।

