Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Erdogan diplomatic blow blocking Netanyahu participation in Gaza Peace Summit Donald Trump

एर्दोगन ने रोका नेतन्याहू का रास्ता, गाजा पीस समिट में शामिल होने पर लगाया वीटो

Gaza Peace Summit: रिपोर्ट में कहा गया कि एर्दोगान ने बाकी क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर नेतन्याहू की मिस्त्र में उपस्थिति का विरोध किया। इतना ही नहीं जब तक उन्हें यह आश्वासन नहीं मिल गया कि नेतन्याहू वहां नहीं आएंगे, तब तक उनका विमान आसमान में चक्कर लगाता रहा।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 11:38 PM
share Share
Follow Us on
एर्दोगन ने रोका नेतन्याहू का रास्ता, गाजा पीस समिट में शामिल होने पर लगाया वीटो

गाजा में यु्द्ध खत्म करने पर मुहर लगाने के लिए अमेरिका समेत कई देशों के प्रतिनिधि इस समय मिस्र के शर्म अल शेख में मौजूद हैं। इसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शामिल होने की संभावना भी जताई गई थी, लेकिन उन्होंने इस सम्मेलन से कुछ समय पहले ही इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के अंतिम समय पर निमंत्रण देने पर नेतन्याहू इस सम्मलेन में शामिल होने वाले थे, लेकिन तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन की तरफ से डाले गए कूटनीतिक दबाव की वजह से उनका मिस्र आना संभव नहीं हो पाया। कथित तौर एर्दोगान मिस्त्र के राष्ट्रपति सीसी को फोन करके कहा कि अगर नेतन्याहू वहां आते हैं, तो इजरायल इस डील से बाहर होगा।

एएफपी ने तुर्किए के एक राजदूत के हवाले से बताया कि एर्दोगन ने मिस्त्र में नेतन्याहू की उपस्थिति का विरोध किया और बाकी देशों के नेताओं से भी इस बारे में बात की। नाम न छापने की शर्त पर राजदूत ने कहा, "राष्ट्रपति (रेसेप तैयप) एर्दोगन की पहल पर और तुर्की के राजनयिक प्रयासों से अन्य नेताओं से संपर्क साधा गया। इसके बाद उन नेताओं के समर्थन से की वजह से नेतन्याहू मिस्र में बैठक में शामिल नहीं हुए।"

तुर्किए की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गाजा पीस समिट में शामिल होने के लिए मिस्त्र जाने वाले एर्दोगन ने तब तक वहां उतरने से इनकार कर दिया, जब तक कि उन्हें आश्वासन नहीं मिल गया कि नेतन्याहू यहां नहीं आ रहे हैं। कथित तौर पर, जब तक उनके सामने इस बात की पुष्टि नहीं हो गई, तब तक उनका विमान आसमान में ही चक्कर लगाता रहा।

ये भी पढ़ें:2025 में नहीं, तो 26 में सही, ट्रंप को नोबेल दिलाने के लिए अभियान चलाएगा इजरायल
ये भी पढ़ें:नोबेल तो हाथ से फिसला, लेकिन अब ओबामा को मिले इस अवॉर्ड से सम्मानित होंगे ट्रंप

गौरतलब है कि इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने नेतन्याहू के मिस्त्र न जाने के पीछे यहूदी त्योहार सिमहत को वजह बताया है। यह त्योहार सोमवार को सूर्यास्त के समय शुरू हुआ था। हालांकि राजनयिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अन्य देशों के बढ़ते विरोध के बाद ही नेतन्याहू ने कार्यक्रम से पीछे हटने का फैसला लिया।

आपको बता दें, गाजा में कथित युद्ध अपराधों के चलते नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी वारंट निकाला गया है। हालांकि, मिस्त्र इंटरनेशल कोर्ट समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन इसके बाद वहां मौजूद दूसरे अरब नेता इस पर आपत्ति जता सकते थे। दूसरी ओर, नेतन्याहू की उपस्थिति और वहां पर फिर अरब नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होने की स्थिति में घरेलू स्तर पर उनकी राजनीति भी प्रभावित हो सकती थी। एर्दोगान शुरुआत से ही इजरायल के कटु आलोचक रहे हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Donald Trump Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas Benjamin Netanyahu अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।