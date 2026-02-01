एपस्टीन फाइलों से हड़कंप, स्लोवाकिया में इस्तीफा; ब्रिटेन के प्रिंस पर बढ़ा दबाव

संक्षेप: कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी अमेरिकी सरकार की हालिया जारी फाइलों ने दुनिया भर की राजनीति में हलचल मचा दी है। इन्हीं फाइलों के कारण स्लोवाकिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं, ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू पर फिर से दबाव बढ़ गया है…

कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी अमेरिकी सरकार की हालिया जारी फाइलों ने दुनिया भर की राजनीति में हलचल मचा दी है। इन्हीं फाइलों के कारण स्लोवाकिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं, ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू पर फिर से दबाव बढ़ गया है कि उन्हें एपस्टीन के दुनिया भर के प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंधों के बारे में अमेरिकी अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए।

स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने शनिवार को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाज्चाक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके लाज्चाक पर किसी गलत काम का आरोप नहीं लगा, लेकिन एपस्टीन की जेल से रिहाई के बाद के वर्षों में उनकी मुलाकातों की तस्वीरें और ईमेल संदेश सामने आने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। बता दें कि दरअसल, अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को एपस्टीन से संबंधित लाखों फाइलें जारी कीं, जिसके बाद ये घटनाक्रम सामने आए।

इन खुलासों से एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या एपस्टीन के पुराने मित्र ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू (माउंटबेटन-विंडसर) को अमेरिकी जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने शनिवार को सुझाव दिया कि माउंटबेटन-विंडसर को एपस्टीन की गतिविधियों के बारे में जो भी जानकारी है, उसे अमेरिकी अधिकारियों को बता देना चाहिए।

दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तावेज जारी होने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा कि मैंने इसे खुद नहीं देखा, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने मुझे बताया है कि यह न केवल मुझे दोषमुक्त करता है, बल्कि यह कुछ वामपंथी लोगों की उम्मीदों के बिल्कुल उलट है। मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध फाइलों में एपस्टीन की माउंटबेटन-विंडसर से दोस्ती से जुड़े दस्तावेज, साथ ही ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन, न्यूयॉर्क जायंट्स के सह-मालिक स्टीव टिस्क, अरबपति बिल गेट्स और एलन मस्क के साथ ईमेल शामिल हैं। इन रिकॉर्ड में ट्रंप के हजारों उल्लेख हैं।