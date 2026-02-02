Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Epstein files reveal Norwegian diplomat Terje Raud Larsen made derogatory comments about India and snakes
भारतीय और सांप में से पहले इंडियन को मारो; नॉर्वे के टॉप डिप्लोमेट, एपस्टीन फाइल्स से खुलासा

भारतीय और सांप में से पहले इंडियन को मारो; नॉर्वे के टॉप डिप्लोमेट, एपस्टीन फाइल्स से खुलासा

संक्षेप:

अमेरिका के न्याय विभाग ने विश्व प्रसिद्ध यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी 30 लाख से अधिक फाइलें जारी की हैं। इन फाइलों के सार्वजनिक होने के बाद कई सालों से छिपे बड़े-बड़े लोगों के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। इनमें नॉर्वे के राजनयिक टेर्जे रॉड-लार्सन का एक ईमेल भी शामिल है…

Feb 02, 2026 03:24 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
नॉर्वे के पूर्व राजनयिक टेर्जे रॉड-लार्सन ने 2015 में जेफरी एपस्टीन को भेजे ईमेल में भारतीयों पर की गई टिप्पणी अब सामने आ गई है। दरअसल, अमेरिका के न्याय विभाग ने विश्व प्रसिद्ध यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी 30 लाख से अधिक फाइलें जारी की हैं। इन फाइलों के सार्वजनिक होने के बाद कई सालों से छिपे बड़े-बड़े लोगों के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। इनमें नॉर्वे के राजनयिक टेर्जे रॉड-लार्सन का एक ईमेल भी शामिल है, जिसमें भारतीयों के प्रति बेहद अपमानजनक और नस्लवादी टिप्पणी की गई है। एपस्टीन को भेजे गए इस ईमेल में भारतीयों को सांप से भी बदतर बताया गया है।

दस्तावेजों के अनुसार, रॉड-लार्सन ने 25 दिसंबर 2015 को जेफरी एपस्टीन को एक ईमेल में लिखा था कि क्या आपने यह कहावत सुनी है- जब आप एक भारतीय और एक सांप से मिलें, तो पहले भारतीय को मार डालो। यह टिप्पणी तब की गई जब एपस्टीन ने उन्हें एक भारतीय राजनेता का ईमेल फॉरवर्ड किया था। इस ईमेल के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा है। लोग इसे घिनौना और नस्लवादी बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि यह बेहद घृणित है। दूसरे ने कहा कि ऐसे लोग सभी भारतीयों से नफरत करते हैं।

टेर्जे रॉड-लार्सन कौन?

नॉर्वे के प्रसिद्ध राजनयिक टेर्जे रॉड-लार्सन इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट (IPI) के पूर्व अध्यक्ष थे। जेफरी एपस्टीन से जुड़ाव के कारण उन्होंने 2020 में इस्तीफा दे दिया था। वे संयुक्त राष्ट्र के पूर्व विशेष दूत भी रह चुके हैं। उन्हें 1993 में इजरायल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) के बीच हुए ओस्लो शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है।

क्या है जेफरी एपस्टीन मामला?

बता दें कि जेफरी एपस्टीन एक वित्तीय कारोबारी था, जो अपने उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए कुख्यात था। उसके खिलाफ जांच 2005 में शुरू हुई, जब एक नाबालिग लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि उनके बंगले में उसके साथ यौन शोषण हुआ। 2006 में उस पर नाबालिग के साथ बार-बार अवैध यौन संबंध बनाने का आरोप लगा। मामला ग्रैंड जूरी के पास गया, जिसने उसे वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने का एक आरोप लगाया।

2007 में संघीय अभियोजकों ने उस पर अभियोग तैयार किया। 2008 में वे 'वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने' और '18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति से वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने' के दो मामलों में दोषी ठहराया गया और 18 महीने की जेल की सजा हुई, लेकिन 2009 में उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद उसके खिलाफ कई पीड़िताओं ने मामले दायर कराए।

2018 में एक मीडिया रिपोर्ट ने मामले को फिर से सुर्खियों में लाया और 2019 में उसे संघीय यौन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2019 में ही न्यूयॉर्क की एक जेल में उसकी मृत्यु हो गई, जिसे आत्महत्या बताया गया।

