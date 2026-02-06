दुनिया का सबसे अमीर इंसान कंजूस... बिल गेट्स के बारे में एपस्टीन फाइल्स में नया खुलासा
एपस्टीन फाइल्स में बिल गेट्स को लेकर नया खुलासा हुआ है। गेट्स के करीबी निकोलस को लिखे एक मेल में एपस्टीन ने लिखा कि उनकी रूसी पूर्व प्रेमिका अपने दोस्त के घर में रह रही है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान इतना कंजूस है कि उसे ऐसी हालत में छोड़ रखा है।
अमेरिका के बदनाम फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में एक के बाद एक बड़ी हस्ती का नाम सामने आ रहा है। इसी फेहरिस्त में कभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे बिल गेट्स का नाम भी शामिल है, जिनके ऊपर एक ईमेल में एपस्टीन ने आरोप लगाया है कि गेट्स की एक पूर्व प्रेमिका अपने दोस्त के घर सोफे पर सोने के लिए मजबूर है, लेकिन दुनिया का सबसे अमीर शख्स इतना कंजूस है कि उसने उनकी मदद तक नहीं की।
अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों में से यह बातें निकलकर सामने आई हैं। बिल गेट्स के बारे में यह बातें एपस्टीन ने गेट्स के सलाहकार बोरिस निकोलिक को लिखे अपने मेल में कही हैं। एपस्टीन के मुताबिक, रूसी ब्रिज खिलाड़ी मिला एंतोनोवा ने उससे संपर्क किया था और अपनी खराब आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था।
निकोलक को लिखे मेल में एस्पटीन ने दावा किया कि 2010 के आसपास मिला एंतोनोवा और बिल गेट्स रिश्ते में थे। उसने लिखा, "तुम्हारा दोस्त बिल पागल है। उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड एयर कंडीशनर नहीं खरीद सकती, ब्रिज खेलने के लिए यात्रा का खर्च नहीं उठा सकती। एक दोस्त के सोफे पर रह रही है। उसे सच में पैसों की जरूरत थी।” एपस्टीन ने अपने इस मेल में दावा किया कि उसने उसे आर्थिक मदद भेजी थी। ईमेल के लास्ट में एपस्टीन ने लिखा, "दुनिया का सबसे अमीर आदमी इतना कंजूस है कि उसकी पूर्व ब्रिज गर्ल और खिलौना एक दोस्त के सोफे पर रहती है। वाओ।”
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और मिला एंतोनोवा की मुलाकात 2009 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। उस समय गेट्स की उम्र 53 साल थी और मिला उनसे लगभग 30 साल छोटी थीं। बिल गेट्स ब्रिज के बड़े शौकीन माने जाते हैं और साल में तीन बार होने वाले इन टूर्नामेंट्स में नियमित रूप से हिस्सा लेते हैं, जिस समय गेट्स और मिला एंतोनोवा के कथित संबंध बताए जाते हैं, उस वक्त बिल गेट्स की शादी मेलिंडा के साथ शादी के बंधन में थे।
अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि गेट्स के करीबी बोरिस ने ही 2013 में एंतोनोवा की पहचान एपस्टीन से करवाई थी। इसके बाद एपस्टीन ने उसकी मदद की। हालांकि 2017 में एपस्टीन ने इन पैसों को बिल गेट्स से मांगा था।
गौरतलब है कि अमेरिका और दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियों के नाम एपस्टीन फाइल्स में आ चुके हैं। बिल गेट्स ने एपस्टीन के साथ अपनी पहचान को स्वीकार करते हुए कहा है कि उन्हें उसके साथ बिताए हर एक पल का पछतावा है। कुछ समय पहले आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गेट्स का रूसी महिलाओं के साथ संबंध था, जिससे उन्हें एसटीडी (यौन रोग) हो गया था। उनसे यह रोग उनकी पत्नी को भी हुआ, जिसके लिए उन्होंने एपस्टीन से दवाओं की मांग की थी।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं।
