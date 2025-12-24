रेप का आरोप, हाथ से लिखी चिट्ठी; एपस्टीन फाइल्स की नई खेप में ट्रंप को लेकर क्या कुछ है
अक्टूबर 2020 की एक FBI फाइल में लिमोजीन ड्राइवर का बयान है, जिसमें 1995 की फोन कॉल का जिक्र है। कॉल में ट्रंप जेफरी का नाम लेते हुए किसी लड़की के दुरुपयोग का जिक्र कर रहे थे। फाइल में एक अज्ञात व्यक्ति ने कुछ दावे किए हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन से जुड़े हजारों नए दस्तावेज जारी किए हैं, जिनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बार-बार जिक्र है। ये डॉक्युमेंट्स एपस्टीन की जांच से जुड़े हैं, जिसमें फ्लाइट रिकॉर्ड, ईमेल और अन्य सामग्रियां शामिल हैं। ट्रंप पर कोई आपराधिक आरोप तो नहीं लगा है, लेकिन इनमें उनके एपस्टीन के साथ पुराने संबंधों की जानकारी सामने आई है। डीओजे ने साफ किया कि कुछ दावे असत्य और सनसनीखेज हैं, जो 2020 चुनाव से पहले FBI को सौंपे गए थे। ये दस्तावेज एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी किए जा रहे हैं।
1 जनवरी 2020 के आंतरिक ईमेल में मैनहट्टन के संघीय अभियोजक ने लिखा कि ट्रंप 1993 से 1996 के बीच एपस्टीन के प्राइवेट जेट में 8 बार सवार हुए, जो पहले रिपोर्ट से कहीं ज्यादा है। इनमें से 4 उड़ानों में घिस्लीन मैक्सवेल भी मौजूद थीं, जो बाद में सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए दोषी ठहराई गई। 1993 की उड़ान में सिर्फ एपस्टीन, ट्रंप और एक 20 साल की युवती थी। दो अन्य उड़ानों में मैक्सवेल मामले की संभावित गवाह महिलाएं थीं। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि वे एपस्टीन के विमान में कभी नहीं बैठे, लेकिन ये फाइल्स इसे खारिज करती हैं। हालांकि, इनमें कोई अपराध का आरोप नहीं है।
बलात्कार का भी आरोप
अक्टूबर 2020 की एक FBI फाइल में लिमोजीन ड्राइवर का बयान है, जिसमें 1995 की फोन कॉल का जिक्र है। कॉल में ट्रंप जेफरी का नाम लेते हुए किसी लड़की के दुरुपयोग का जिक्र कर रहे थे। फाइल में एक अज्ञात व्यक्ति का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन के साथ मिलकर मेरा बलात्कार किया। यह घटना किसी फैंसी होटल में हुई बताई गई। डीओजे ने इन दावों को 2020 चुनाव से पहले के सनसनीखेज और असत्य बताया था। ट्रंप ने एपस्टीन के अपराधों में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है।
एपस्टीन के पत्र में राष्ट्रपति का जिक्र
ताजा फाइल्स में एपस्टीन का हाथ से लिखा एक पत्र शामिल है, जो अगस्त 2019 में लैरी नैसर (USA जिम्नास्टिक्स डॉक्टर, सेक्सुअल अब्यूज के लिए दोषी) को लिखा गया। इसमें लिखा है, 'हमारा राष्ट्रपति भी युवा और आकर्षक लड़कियों से हमारे जैसे प्यार करता है।' यह ट्रंप की मशहूर ग्रैब देम बाय द... वाले कमेंट का संकेत देता है। हालांकि, इस चिट्ठी को लेकर सवाल उठते हैं। एफबीआई ने हैंडराइटिंग एनालिसिस कराया था, लेकिन नतीजे सार्वजनिक नहीं किए गए। ऐसे में डीओजे ने इसे असत्यापित बताया। वहीं, ट्रंप दावा करते रहे हैं कि एपस्टीन से साल 2000 में ही संपर्क तोड़ लिया था।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।