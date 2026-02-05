ब्रिटेन में सियासी संकट: एप्स्टीन विवाद की आंच PM कीर स्टार्मर तक, खतरे में कुर्सी

Hindustan Hindi News
Feb 05, 2026 10:53 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन से कभी नहीं मिले, लेकिन दुनियाभर की नामचीन हस्तियों से एप्स्टीन के संबंध सार्वजनिक होने के बाद स्टार्मर की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर और अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत रहे पीटर मैंडलसन पर पहले ही एप्स्टीन से दोस्ती की गाज गिर चुकी है। स्टार्मर ने एप्स्टीन से दोस्ती की बात सामने आने के बाद मैंडलसन को पद से हटा दिया था। अब नए खुलासे होने के बाद स्टार्मर की सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है।

स्टार्मर साल 2024 में एप्स्टीन से संबंध होने के बावजूद लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता मैंडलसन की नियुक्ति के अपने फैसले को लेकर सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के अंदर बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं। हाल ही में जारी हुए दस्तावेजों में दोनों के करीबी संबंध होने की बात सामने आने के बाद ब्रिटेन की राजनीति में तहलका मच गया। स्टार्मर ने एप्स्टीन के अपराधों के शिकार हुए लोगों से बृहस्पतिवार को माफी मांगते हुए कहा कि मैंडलसन ने लगातार झूठ बोला और यह दिखाया कि वह एप्स्टीन को नहीं जानते।

स्टार्मर ने पीड़ितों से कहा कि आपके साथ जो हुआ, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। इस बात के लिए माफी मांगता हूं कि ताकतवर लोगों ने आपका उत्पीड़न किया। मैंडलसन के झूठ पर यकीन करने और उन्हें नियुक्त करने के लिए माफी मांगता हूं। इस बात के लिए माफी मांगता हूं कि आपको यह सबकुछ फिर से सार्वजनिक होते हुए देखना पड़ रहा है।

राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस प्रकरण को लेकर स्टार्मर को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ सकता है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर रॉब फोर्ड ने कहा कि वह फिलहाल मुश्किलों में घिरे हुए हैं। आज नहीं तो कल उनकी सरकार गिर सकती है। या फिर यह हो सकता है कि वह कुछ महीने या साल चल जाए। लेकिन उनकी प्रतिष्ठा को तगड़ी ठेस पहुंची है।

लेबर पार्टी की सांसद पाउला बार्कर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह दिखा दिया है कि उनका निर्णय संदिग्ध था। उन्होंने बीबीसी से कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें जवाब देना होगा। मुझे लगता है कि उन्हें आत्मविश्वास और जनता के बीच विश्वास फिर से कायम करने लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। उन्हें हमारी पार्टी में भी विश्वास और आत्मविश्वास फिर से कायम करना होगा।

