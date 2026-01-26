बहुत हो गए अमेरिका के आदेश, ट्रंप को खुले मंच से वेनेजुएला ने दे दिया संदेश

Hindustan Hindi News
Jan 26, 2026 11:59 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
वेनेजुएला ने अब अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने खुले मंच से साफ कर दिया है अब वॉशिंगटन के और आदेश नहीं सुने जाएंगे। अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद रॉड्रिगेज ने कमान संभाली है। मादुरो को अमेरिका की सेना ने 3 जनवरी को एक ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एन्जोआटेगुई में तेल कर्मचारियों से बातचीत में रॉड्रिगेज ने कहा, 'वेनेजुएला के नेताओं के वॉशिंगटन से बहुत आदेश आ चुके। वेनेजुएला की राजनीति को हमारे आंतरिक मतभेज खुद ही सुलझाने दीजिए। विदेशी ताकतों का दखल बहुत हो गया।' उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वॉशिंगटन से पुराने विवादों को लेकर आमने-सामने बात करेंगी।

उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ने कभी भी नहीं सोचा था कि दक्षिण अमेरिकी राजधानी पर कोई विदेशी ताकत हमला करेगी। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की अपील की। साथ ही कहा कि वेनेजुएला के नागरिकों को विदेशी ताकतों की दखल के बगैर आंतरिक विवाद घरेलू राजनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाने चाहिए।

खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने रॉड्रिगेज और अपदस्थ नेता के अन्य सहयोगियों पर वेनेजुएला के कमजोर तेल उद्योग में अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों से अधिक निवेश आमंत्रित करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। प्रस्तावित कानून के मसौदा की प्रति एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ने देखी है।

वेनेजुएला की विधायिका ने गुरुवार को एक ऐसे विधेयक पर चर्चा शुरू की जिसका मकसद देश के विशाल तेल क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण को ढीला करना है। यह दिवंगत समाजवादी नेता ह्यूगो चावेज द्वारा 2007 में उद्योग के कुछ हिस्सों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद पहला बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह विधेयक निजी कंपनियों के लिए तेल उद्योग में निवेश के नए अवसर पैदा करेगा और निवेश संबंधी विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की व्यवस्था करेगा।

यह मसौदा चावेज के संसाधन-राष्ट्रवाद से अलग दिशा को दर्शाता है। चावेज ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर औपनिवेशिक शोषण का आरोप लगाया था और वह देश की तेल संपदा को सरकारी संपत्ति मानते थे।

