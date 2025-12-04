यूक्रेन युद्ध को खत्म करना 'मुश्किल काम'; भारत दौरे से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ उनकी पांच घंटे लंबी बातचीत जरूरी और उपयोगी रही, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम भी था, क्योंकि कुछ अमेरिकी प्रस्ताव क्रेमलिन के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य थे।

Thu, 4 Dec 2025 04:39 PM
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, खासकर यूक्रेन की। सबको उम्मीद है कि भारत पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए मना सकता है। इसी बीच पुतिन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ उनकी पांच घंटे लंबी बातचीत 'जरूरी' और 'उपयोगी' रही, लेकिन यह 'बहुत मुश्किल काम' भी है, क्योंकि कुछ अमेरिकी प्रस्ताव क्रेमलिन के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य थे।

पुतिन ने यह बात गुरुवार को नई दिल्ली यात्रा से ठीक पहले इंडिया टुडे टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। पूरा साक्षात्कार अभी प्रसारित नहीं हुआ है, लेकिन रूसी सरकारी समाचार एजेंसियों टीएएसएस और आरआईए नोवोस्ती ने उनके कुछ बयानों को 'कोट' किया है। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब आज ही (गुरुवार) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर मियामी में यूक्रेन के प्रमुख वार्ताकार रुस्तम उमरोव से अगले दौर की बातचीत करने वाले हैं।

टीएएसएस के अनुसार, पुतिन ने कहा कि क्रेमलिन में हुई वार्ता में अमेरिकी शांति प्रस्ताव के हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा करनी पड़ी, इसलिए इतना समय लगा। उन्होंने इसे जरूरी और बहुत ठोस बातचीत बताया। पुतिन ने कहा कि कुछ प्रस्तावों पर मॉस्को चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कई प्रावधान ऐसे हैं जिनसे हम किसी भी हाल में सहमत नहीं हो सकते। यह बेहद कठिन काम है।

बता दें कि ये उच्चस्तरीय वार्ताएं लगभग चार साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के ट्रंप के नए प्रयासों का हिस्सा हैं। हाल के दिनों में शांति प्रयासों ने रफ्तार पकड़ी है, हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों की 'लाल लकीरों' को पार करना अभी भी बहुत मुश्किल चुनौती लग रही है। ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि विटकॉफ और कुशनर क्रेमलिन में पुतिन के साथ अपनी मैराथन मीटिंग से इस मजबूत विश्वास के साथ लौटे हैं कि पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप के मुताबिक, पुतिन एक समझौते के लिए तैयार हैं।

