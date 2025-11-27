2025 में ही खत्म हो जाएगी दुनिया; पाकिस्तानी 'नास्त्रेदमस' की खौफनाक भविष्यवाणी, कैसे होगा अंत?

संक्षेप: दुनिया का अंत आने वाला है... ऐसी डरावनी अफवाहें समय-समय पर वायरल होती रहती हैं। जैसे ही कोई नई भविष्यवाणी सामने आती है, सोशल मीडिया और चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। इन दिनों पाकिस्तान के मशहूर रहस्यवादी रियाज अहमद गौहर शाही की एक पुरानी भविष्यवाणी फिर से सुर्खियों में है

दुनिया का अंत आने वाला है... ऐसी डरावनी अफवाहें समय-समय पर वायरल होती रहती हैं। जैसे ही कोई नई भविष्यवाणी सामने आती है, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। इन दिनों पाकिस्तान के मशहूर रहस्यवादी रियाज अहमद गौहर शाही की एक पुरानी भविष्यवाणी फिर से सुर्खियों में है, जिसे उनके अनुयायी 'पाकिस्तान का नास्त्रेदमस' कहकर प्रचारित करते हैं। दरअसल, शाही ने दावा किया था कि एक विशाल और विनाशकारी धूमकेतु (comet) पृथ्वी से टकराएगा, जिससे पूरी मानव सभ्यता और सभी जीव-जंतु नष्ट हो जाएंगे। उनका कहना था कि यह धूमकेतु पूर्ण विनाश लेकर आएगा और यह धरती का आखिरी दिन होगा। सब कुछ एक पल में खत्म हो जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पाकिस्तान के 'नास्त्रेदमस' ने क्या कहा था? ब्रिटेन के बड़े अखबार डेली मेल ने शाही के हवाले से लिखा है कि यह घटना 'ईश्वरीय दंड' के रूप में आएगी। साल 2000 में प्रकाशित अपनी किताब 'The Religion of God (Divine Love): The Untold Mysteries and God's Secrets' में शाही ने स्पष्ट लिखा है कि एक धूमकेतु को पृथ्वी पर पूर्ण विनाश लाने के लिए भेजा गया है। यह अगले 20-25 सालों में आएगा और दुनिया का अंतिम दिन होगा। यह समय-सीमा ठीक 2020-2025 के बीच आती है। उनके अनुयायियों का दावा है कि इस टक्कर से भयानक भूकंप आएंगे, समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठेंगी, बड़े-बड़े शहर डूब जाएंगे और मौजूदा विश्व व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

रियाज अहमद गौहर शाही कौन? पाकिस्तान के रावलपिंडी के रहने वाले रियाज अहमद गौहर शाही 2001 में लंदन में अचानक गायब हो गए थे। उनके अनुयायी मानते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वे दुनिया की नजरों से छिप गए हैं और उस महाविनाश के पल का इंतजार कर रहे हैं जिसकी उन्होंने दशकों पहले भविष्यवाणी की थी। उनके समर्थक उन्हें 'पाकिस्तान का नास्त्रेदमस' और कुछ तो 'महदी' या 'ईश्वरीय अवतार' तक कहते हैं।