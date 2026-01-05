तो तबाह हो जाएगा अमेरिका, एलन मस्क के पिता ने क्यों दे दी ऐसी चेतावनी?
मस्क के पिता पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। वहीं एलन मस्क से उनके रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे। मस्क यह तक कह चुके हैं कि उनके पिता ने दुनिया का कोई अपराध नहीं है, जो ना किया हो।
स्टारलिंक और टेस्ला जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां संभाल रहे दिग्गज कारोबारी एलन मस्क अपनी पिता के बयानों की वजह से चर्चा में आ गए हैं। उनके पिता एरॉल मस्क विवादास्पद मामलों पर अक्सर अपनी राय देते रहते हैं और एलन मस्क खुद ही इन सभी वजहों से नाखुश रहते हैं। अब एरॉल मस्क ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका का भविष्य खतरे में है और इसकी वजह है अमेरिका में गोरों की घटती आबादी है।
एरॉल मस्क ने अमेरिका के डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर चेतावनी दी है। एक हालिया इंटरव्यू में, एरॉल मस्क ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 2 दशकों में गोरों की आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी और ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका तबाह हो जाएगा।' उन्होंने इस बदलाव को बहुत गलत बताया।
एरॉल मस्क ने डेमोग्राफिक बदलाव पर सवाल उठाते हुए पूछा, "क्या आप चाहते हैं कि अमेरिका बर्बाद होगा? क्यों? आपको इलेक्ट्रिक कारें पसंद नहीं हैं, और आपको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है? क्या आप जंगल में वापस जाना चाहते हैं?" वहीं दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात करते हुए उन्होंने यह दावा करते हुए कि वहां की गोरी आबादी जो यूरोपीय संस्कृति को दिखाती है, उन्होंने अश्वेत अफ्रीकी आबादी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
