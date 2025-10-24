सिलिकॉन वैली में 'सेक्स वारफेयर' पर हंगामा, एलन मस्क बोले- आप एसेट हैं अगर वह...

संक्षेप: रिपोर्ट के अनुसार, चीनी और रूसी खुफिया एजेंसियां आकर्षक महिलाओं को सिलिकॉन वैली के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के करीब लाने के लिए तैनात कर रही हैं। इसे 'सेक्स वारफेयर' बताया जा रहा है। ये जासूस रोमांस के जाल में फंसाती हैं।

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक्स पर चौंकाने वाली खबर शेयर की है, जिसमें चीन और रूस की ओर से सिलिकॉन वैली के कर्मचारियों को निशाना बनाने की बात कही गई है। मस्क ने द टाइम्स अखबार की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया है कि ये देश आकर्षक महिलाओं को जासूस के रूप में भेज रहे हैं ताकि वे तकनीकी रहस्य चुरा सकें। मस्क की पोस्ट में कैप्शन है, 'अगर वह 10 में से 10 है, तो आप एक एसेट हैं।' सुंदरता के पैमाने पर यह व्यंग्यात्मक अंदाज में गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है। मस्क की पोस्ट रातोंरात वायरल हो गई, जिसमें करीब 3 लाख से अधिक लाइक्स और 28 हजार रीपोस्ट हो चुके हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, चीनी और रूसी खुफिया एजेंसियां आकर्षक महिलाओं को सिलिकॉन वैली के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के करीब लाने के लिए तैनात कर रही हैं। इसे 'सेक्स वारफेयर' बताया जा रहा है। ये जासूस न केवल रोमांस के जाल में फंसाती हैं, बल्कि शादी तक कर लेती हैं और बच्चों को जन्म देने का नाटक भी करती हैं, ताकि टारगेट पर भरोसा कायम रहे। एक इनसाइडर ने इसे 'वाइल्ड वेस्ट' करार दिया है, जहां टेक्निकल कंपनियों के कर्मचारी अनजाने में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। द टाइम्स की इस जांच में कई उदाहरण दिए गए हैं, जहां ऐसे संबंधों से संवेदनशील डेटा लीक हो गया। मस्क की पोस्ट ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।