VIDEO: एलन मस्क की उम्मीदों को बड़ा झटका, रॉकेट उड़ा लेकिन खाड़ी में जा फटा

एलन मस्क की कंपनी SpaceX को स्टारशिप के महत्वाकांक्षी परीक्षण में बड़ा झटका लगा है। पहली बार सुपर हेवी बूस्टर और स्टारशिप दोनों को वापस पकड़ने की तैयारी थी, लेकिन तकनीकी समस्या के बाद बूस्टर खाड़ी में जा गिरा। जानिए क्यों अहम था यह मिशन?

एलन मस्क को लगा बड़ा झटका, SpaceX का स्टारशिप बूस्टर खाड़ी में गिरा (तस्वीर- वीडियो स्क्रीनग्रैब)

दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। स्पेसएक्स को अपने स्टारशिप रॉकेट के दोनों हिस्सों को एक ही मिशन में वापस हासिल करने की कोशिश में सफलता हाथ नहीं लगी। शुक्रवार को हुए परीक्षण के दौरान रॉकेट का सुपर हेवी बूस्टर खाड़ी में जा गिरा। कंपनी ने तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए इसे वापस लाने की कोशिश नहीं करने का फैसला किया। इस मिशन का मकसद पहली बार स्टारशिप के बूस्टर और ऊपरी हिस्से, दोनों को सुरक्षित वापस हासिल करना था।

यह SpaceX का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी स्टारशिप परीक्षण था। करीब 22 घंटे के इस मिशन के जरिए कंपनी यह दिखाना चाहती थी कि भविष्य में रॉकेट के दोनों हिस्सों को दोबारा इस्तेमाल के लिए वापस लाया जा सकता है।

क्यों अहम था स्टारशिप का यह परीक्षण? SpaceX की योजना पूरे स्टारशिप रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने की है। कंपनी का मानना है कि ऐसा होने पर अंतरिक्ष अभियानों की लॉन्चिंग प्रक्रिया तेज और आसान हो सकती है। इससे चंद्रमा और मंगल ग्रह से जुड़े भविष्य के मिशनों को भी मदद मिलेगी।

अगर यह परीक्षण सफल रहता तो अंतरिक्ष की कक्षा में भेजे गए किसी रॉकेट के सभी हिस्सों को वापस हासिल कर दोबारा इस्तेमाल करने की दिशा में यह पहली बड़ी उपलब्धि होती।

SpaceX के संस्थापक एलन मस्क के लिए रॉकेट की पूर्ण पुन: उपयोग क्षमता बेहद अहम है। उनका मानना है कि चंद्रमा पर बेस बनाने और इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के लिए बार-बार और कम समय के अंतराल पर रॉकेट लॉन्च करना जरूरी होगा।

सितंबर के परीक्षण में भी नहीं हुई थी रिकवरी इससे पहले सितंबर में हुए परीक्षण में स्टारशिप पहली बार पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने में सफल रहा था। हालांकि, उस दौरान कंपनी ने रॉकेट के किसी भी हिस्से को वापस हासिल करने की कोशिश नहीं की थी। इस बार कंपनी ने दोनों हिस्सों को वापस पकड़ने का लक्ष्य रखा था, लेकिन सुपर हेवी बूस्टर के खाड़ी में गिरने से यह योजना पूरी नहीं हो सकी।

फाल्कन रॉकेट की जगह स्टारशिप लाने की तैयारी SpaceX आने वाले महीनों में फ्लोरिडा से स्टारशिप की लॉन्चिंग शुरू करने की योजना बना रही है। इसके बाद आने वाले वर्षों में लुइसियाना से भी स्टारशिप लॉन्च किए जाने की तैयारी है। कंपनी का मानना है कि लॉन्चिंग से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार और रॉकेट के सभी हिस्सों का दोबारा इस्तेमाल उसकी परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी होगा।

फिलहाल SpaceX के छोटे फाल्कन रॉकेटों का इस्तेमाल कई अहम अंतरिक्ष अभियानों में जारी रहेगा। इन्हीं रॉकेटों के जरिये केप कैनावेरल से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है। वहीं, कैलिफोर्निया से स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। अन्य सैटेलाइट भी फिलहाल फाल्कन रॉकेटों से ही भेजे जाएंगे। हालांकि, एलन मस्क की योजना भविष्य में स्टारशिप को इनकी जगह इस्तेमाल करने की है।

NASA के चंद्र मिशन में भी अहम भूमिका निभा सकता है स्टारशिप NASA ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत स्टारशिप को चंद्र लैंडर के रूप में विकसित करने के लिए SpaceX को अरबों डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। इस परियोजना में जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन भी एक प्रमुख दावेदार है, जो अपने ब्लू मून लैंडर के साथ प्रतिस्पर्धा में है।

NASA को आर्टेमिस IV के तहत चंद्रमा पर होने वाली मानव लैंडिंग से एक साल पहले यह फैसला करना है कि मिशन के लिए एलन मस्क के स्टारशिप का इस्तेमाल किया जाएगा या जेफ बेजोस के ब्लू मून लैंडर का।