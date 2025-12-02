Hindustan Hindi News
विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही दुनिया, 2030 तक न्यूक्लियर वॉर संभव; एलन मस्क का चौंकाने वाला इशारा

संक्षेप:

दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति एलन मस्क का मानना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में एक बड़ा विश्व युद्ध लगभग तय है, और यह परमाणु युद्ध भी हो सकता है।

Tue, 2 Dec 2025 04:35 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति एलन मस्क ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। मस्क का मानना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में एक बड़ा विश्व युद्ध लगभग तय है, और यह परमाणु युद्ध भी हो सकता है। यह बयान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर के पोस्ट के जवाब में दिया।

दरअसल, यूजर हंटर ऐश ने लिखा था कि परमाणु हथियारों की मौजूदगी की वजह से बड़ी शक्तियों के बीच सीधा युद्ध अब नामुमकिन सा हो गया है, इसलिए दुनिया की कोई भी सरकार अब अच्छे से शासन करने के लिए मजबूर नहीं है, कोई बाहरी खतरा ही नहीं बचा जो सरकारों को कुशल बनने पर मजबूर करे।

इस पर एलन मस्क ने सीधा और छोटा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध तो होगा ही। 2030 तक। 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। बस इतना। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, ना ही कोई कारण बताया। किसी देश का नाम भी नहीं लिया। एलन मस्क के इस एक लाइन ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मस्क आखिर किस युद्ध की बात कर रहे हैं?

हालांकि मस्क ने अपनी ताजा टिप्पणी में किसी एक खास संघर्ष का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके पिछले सभी बयानों को जोड़कर देखें तो संकेत साफ है कि वैश्विक स्तर पर तनाव जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसके हिसाब से एक बड़ा युद्ध अब दूर नहीं। परमाणु युद्ध का जिक्र खास तौर पर डराने वाला है। इसका मतलब है कि मस्क को लगता है कि परमाणु निवारण की थ्योरी (MAD - Mutually Assured Destruction) अब लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगी। अब सवाल यह है कि क्या एलन मस्क महज अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, या उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जो आम लोगों को नहीं है?

एलन मस्क के बयान के बाद कुछ X यूजर्स ने अपने AI चैटबॉट Grok से ही इस बयान का मतलब पूछा। Grok ने बताया कि एलन मस्क ने पहले भी कई बार चेतावनी दी है कि यूरोप और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर प्रवासन और पहचान की राजनीति की वजह से गृहयुद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सीधा संघर्ष हो सकता है। यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है।

