धरती पर इंसानों से ज्यादा होंगे मानवीय रोबोट, कब तक होगा ऐसा? एलन मस्क ने बताया
अरबपति व्यापारी एलन मस्क ने कहा कि जल्दी ही एक समय ऐसा होगा, जब धरती पर इंसानों से ज्यादा मानवीय रोबोट दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि यह मानवीय रोबोट स्मार्ट फोन जैसे आम हो जाएंगे, घरेलू कामों में भी मदद करेंगे।
Elon Musk: धरती पर इंसान से ज्यादा रोबोट दिखाई देंगे, यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसी बात लग रही है, लेकिन एलन मस्क के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में ऐसा होना संभव है। एक महत्वाकांक्षी भविष्य की कल्पना करते हुए टेस्ला सीईओ ने कहा कि जल्दी ही इंसानी रूप वाले रोबोट स्मार्टफोन की तरह आम हो जाएंगे। एक समय ऐसा होगा कि धरती पर इंसानों से ज्यादा मानवीय रोबोट होंगे। अपनी कंपनी के इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हम अपने तय समय से काफी पीछे चल रहे हैं।
एक इंटरव्यू में अपनी बात रखते हुए मस्क ने कहा, "मुझे लगता है कि अगले साल के अंत तक हम आम जनता को मानवाकार रोबोट बेच रहे होंगे। मेरी भविष्यवाणी है कि इंसानों से ज्यादा रोबोट होंगे… धरती पर हर किसी के पास एक रोबोट होगा और हर कोई एक चाहेगा… कौन नहीं चाहेगा कि एक रोबोट… आपके बच्चों की देखभाल करे, आपके पालतू जानवरों का ध्यान रखे… हम इतिहास के सबसे दिलचस्प दौर में हैं।”
मस्क का दावा लेकिन टेस्ला अभी भी पीछे
एलन मस्क भले ही आने वाले समय में मानवीय रोबोट्स को लेकर उत्साहित हों, लेकिन उनकी कंपनी टेस्ला इस मामले में पीछे चल रही है। अप्रैल 2025 में मस्क ने बताया था कि उनकी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे मानवीय रोबोट अभी परीक्षण से गुजर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि यह 2026 या 2027 तक बाजार में उपलब्ध हो सकते हैं।
इससे पहले मस्क ने जुलाई 2024 में घोषणा की थि कि टेस्ला अपनी फैक्ट्रियों में आंतरिक उपयोग के लिए मानवाकार रोबोट्स का उत्पादन शुरू करने वाली है। बाद में इन्हीं रोबोट्स को 2026 में लोगों को उपयोग के लिए बनाने की योजना है।
आपको बता दें टेस्ला भले ही अपने इस प्रोजेट्क पर धीमी गति से आगे बढ़ रहा हो, लेकिन इस इंडस्ट्री की गति में एक अलग तेजी है। कई कंपनियां उम्मीद कर रही हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट श्रम की कमी को दूर करेंगे और लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, रिटेल और विनिर्माण क्षेत्रों में दोहराव वाले, खतरनाक या थकाऊ कार्यों को संभालेंगे।
जापान की होंडा और हुंडई मोटर की बोस्टन डायनेमिक्स कई वर्षों से ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रही हैं। हाल ही में, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया समर्थित स्टार्टअप फिगर ने बीएमडब्ल्यू के साथ साझेदारी की घोषणा की है ताकि जर्मन ऑटोमेकर की अमेरिकी सुविधा में ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किए जा सकें।
एलोन मस्क का रोबोटिक्स पर नया ध्यान टेस्ला पर लागत कम करने के बढ़ते दबाव के बीच आया है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी को अपनी कारों की घटती मांग का सामना करना पड़ा है, जिससे सीईओ को पैसे कमाने के नए सोर्स की तरफ आगे बढ़ना पड़ा। बच्चों की देखभाल से लेकर पालतू जानवरों की देखरेख तक के कार्यों को करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोटों का वादा टेस्ला की महत्वाकांक्षाओं का ऑटोमोबाइल और ऊर्जा उत्पादों से परे एक नाटकीय विस्तार दर्शाता है।
