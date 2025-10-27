Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Elon Musk praises Zohran Mamdani amid clash with US President Donald Trump
ट्रंप को चुभ जाएगी एलन मस्क की यह बात, बहुत बड़े विरोधी का खुलकर कर दिया समर्थन

ट्रंप को चुभ जाएगी एलन मस्क की यह बात, बहुत बड़े विरोधी का खुलकर कर दिया समर्थन

संक्षेप: ट्रंप ने जून में कहा था, 'वह बहुत खराब दिखते हैं, उनकी आवाज बुरी है, वह स्मार्ट नहीं हैं, सभी बेवकूफ उनका समर्थन कर रहे हैं और यहां तक कि हमारे महान फिलिस्तीनी सीनेटर चक शूमर भी उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं।'

Mon, 27 Oct 2025 12:05 PMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुखर विरोधी जोहरान ममदानी को टेस्ला प्रमुख एलन मस्क का साथ मिला है। उन्होंने ममदानी की तारीफ की और डेमोक्रेटिक पार्टी का भविष्य करार दिया है। ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। मस्क की तरफ से यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब उनके और ट्रंप के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं।

मस्क ने लिखा, 'जोहरान डेमोक्रेटिक पार्टी के भविष्य हैं।' यह टिप्पणी उन्होंने न्यूयॉर्क गवर्नर कैथी होचुल की तरफ से शेयर किए गए एक वीडियो पर थी, जिसमें वह ममदानी की उम्मीदवारी का समर्थन कर रही थीं। ममदानी ने जून में ही पूर्व गवर्नर एंड्र्यू कुओमो को मत दी थी। कई बड़े वामपंथी नेता भी ममदानी की उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं।

ट्रंप के निशाने पर रहते हैं ममदानी

ट्रंप ने जून में कहा था, 'वह बहुत खराब दिखते हैं, उनकी आवाज बुरी है, वह स्मार्ट नहीं हैं, उनके पास एओसी +3 है, सभी बेवकूफ उनका समर्थन कर रहे हैं और यहां तक कि हमारे महान फिलिस्तीनी सीनेटर चक शूमर भी उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं।'

डेमोक्रेट करने लगे हैं समर्थन!

होचुल ने शहरवासियों से जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुनने की रविवार को अपील की। सितंबर में ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ अखबार के ‘ऑपिनियन’ कॉलम में लिखे एक लेख में गवर्नर होचुल ने कहा कि भले ही वह और ममदानी कुछ मुद्दों पर एकमत नहीं हैं, लेकिन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि न्यूयॉर्क शहर और देश में बढ़ती महंगाई की समस्या को दूर करना बेहद जरूरी है।

डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य होचुल ने लिखा, 'लेकिन हमारी बातचीत में मैंने उनमें एक ऐसा नेता देखा जो न्यूयॉर्क के लिए मिलकर काम करना चाहता है, ताकि बच्चे सुरक्षित माहौल में पले-बढ़ें और हर परिवार को आगे बढ़ने का मौका मिल सके।' उन्होंने कहा, 'ममदानी में मुझे ऐसा नेता दिखा जो न्यूयॉर्क सिटी को सभी के लिए किफायती और रहने लायक बनाने पर ध्यान दे रहा है और मैं इसका पूरे दिल से समर्थन करती हूं।'

खुद को एक लोकतांत्रिक समाजवादी कहने वाले 33 वर्षीय जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद की दौड़ में शामिल हैं, और उन्हें मिला यह महत्वपूर्ण समर्थन डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को उजागर करता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब पार्टी राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है।

होचुल के समर्थन को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पहले ममदानी के उदारवादी विचारों को लेकर सशंकित डेमोक्रेटिक नेता अब उनका समर्थन करने लगे हैं।

