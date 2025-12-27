इससे कई लोग मर जाएंगे; अब किस बात को लेकर जोहरान ममदानी पर भड़के एलन मस्क

संक्षेप: Elon Musk: एलन मस्क ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी पर अपनी भड़ास निकाली है। न्यूयॉर्क शहर में एक नियुक्ति को लेकर मस्क ने कहा कि इस फैसले से कई लोग मारे जाएंगे, क्योंकि लिलियन को इस काम का अनुभव नहीं है और ऐसे मामले में साबित अनुभव ही काम आता है।

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी इन दिनों फिर चर्चा में है। एलन मस्क ने उन पर निशाना साधा है। टेस्ला सीईओ ने ममदानी द्वारा फायर कमिश्नर के लिए की गई नियुक्ति को लेकर उनकी आलोचना की है। इतना ही नहीं मस्क ने चेतावनी दी कि ऐसी संवेदनशील जगह पर किसी बिना अनुभव वाले व्यक्ति की नियुक्ति करना लोगों को मार सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोशल मीडिया साइट एक्स पर मस्क ने ममदानी द्वारा की गई नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बॉन्सिग्नोर ने कभी भी फायरफाइटर के रूप में काम नहीं किया है। वह भले ही कहें कि इससे उनके काम पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन हम चूक का मौका नहीं दे सकते। इसकी वजह से लोग मर सकते हैं क्योंकि जब जान दांव पर हो तो साबित अनुभव ही काम आता है।"

गौरतलब है कि ममदानी ने मंगलवार को घोषणा की थी कि लिलियन बॉन्सिग्नोर न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट की अगली कमिश्नर होंगी। वह 1 जनवरी को ममदानी की शपथ ग्रहण के बाद यह पद संभालेंगीं। आपको बता दें बॉन्सिग्नोर 31 साल की अनुभवी अधिकारी हैं। इससे पहले वह एफडीएनबाई की चीफ ऑफ ईएमएस सर्विसेज के रूप में काम कर चुकी हैं। वह विभाग की पहली खुले तौर पर समलैंगिक कमिश्नर और दूसरी महिला प्रमुख हैं।

ममदानी ने उनके काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 11 सितंबर को हुए आंतकी हमलों और कोविड 19 महामारी जैसे संकटों के दौरान देश की सेवा की है। ममदानी ने भले ही उन्हें एक नायक के रूप में पेश किया हो लेकिन कई लोगों ने लिलियन की नियुक्ति का विरोध किया है। लोगों ने उन्हें इस काम में बिल्कुल अनुभवी न होने का हवाला दिया।