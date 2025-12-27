Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Elon Musk lashes out at New York Mayor elect Zohran Mamdani
इससे कई लोग मर जाएंगे; अब किस बात को लेकर जोहरान ममदानी पर भड़के एलन मस्क

इससे कई लोग मर जाएंगे; अब किस बात को लेकर जोहरान ममदानी पर भड़के एलन मस्क

संक्षेप:

Elon Musk: एलन मस्क ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी पर अपनी भड़ास निकाली है। न्यूयॉर्क शहर में एक नियुक्ति को लेकर मस्क ने कहा कि इस फैसले से कई लोग मारे जाएंगे, क्योंकि लिलियन को इस काम का अनुभव नहीं है और ऐसे मामले में साबित अनुभव ही काम आता है।

Dec 27, 2025 09:37 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी इन दिनों फिर चर्चा में है। एलन मस्क ने उन पर निशाना साधा है। टेस्ला सीईओ ने ममदानी द्वारा फायर कमिश्नर के लिए की गई नियुक्ति को लेकर उनकी आलोचना की है। इतना ही नहीं मस्क ने चेतावनी दी कि ऐसी संवेदनशील जगह पर किसी बिना अनुभव वाले व्यक्ति की नियुक्ति करना लोगों को मार सकता है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर मस्क ने ममदानी द्वारा की गई नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बॉन्सिग्नोर ने कभी भी फायरफाइटर के रूप में काम नहीं किया है। वह भले ही कहें कि इससे उनके काम पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन हम चूक का मौका नहीं दे सकते। इसकी वजह से लोग मर सकते हैं क्योंकि जब जान दांव पर हो तो साबित अनुभव ही काम आता है।"

गौरतलब है कि ममदानी ने मंगलवार को घोषणा की थी कि लिलियन बॉन्सिग्नोर न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट की अगली कमिश्नर होंगी। वह 1 जनवरी को ममदानी की शपथ ग्रहण के बाद यह पद संभालेंगीं। आपको बता दें बॉन्सिग्नोर 31 साल की अनुभवी अधिकारी हैं। इससे पहले वह एफडीएनबाई की चीफ ऑफ ईएमएस सर्विसेज के रूप में काम कर चुकी हैं। वह विभाग की पहली खुले तौर पर समलैंगिक कमिश्नर और दूसरी महिला प्रमुख हैं।

ममदानी ने उनके काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 11 सितंबर को हुए आंतकी हमलों और कोविड 19 महामारी जैसे संकटों के दौरान देश की सेवा की है। ममदानी ने भले ही उन्हें एक नायक के रूप में पेश किया हो लेकिन कई लोगों ने लिलियन की नियुक्ति का विरोध किया है। लोगों ने उन्हें इस काम में बिल्कुल अनुभवी न होने का हवाला दिया।

ममदानी और मस्क की टसल

न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी और टेस्ला सीईओ ममदानी की टसल नई नहीं है। इससे पहले चुनाव के दौरान भी मस्क ने पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रूय कुओमो को समर्थन दिया था। ट्रंप के समर्थक माने जाने वाले मस्क ने उस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का भी विरोध किया था। हालांकि इस चुनाव में किसी का भी विरोध काम नहीं आया और ममदानी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

