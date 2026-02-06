AI के क्षेत्र में 'अंतरिक्ष वाली क्रांति' करने जा रहे एलन मस्क, लेकिन कुछ परेशानियां भी

संक्षेप: Elon Musk: अरबपति व्यापारी एलन मस्क स्पेस में एआई डेटा सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। हालांकि, डेटा सेंटर्स एक्सपर्ट्स ने उनकी इस महत्वाकांक्षी योजना को काफी चुनौतीपूर्ण बताया है। मस्का कहना है कि वह आने वाले समय में लाख से ज्यादा सैटेलाइट भेजेंगे।

Elon Musk: अमेरिकी अरबपति एलन मस्क एआई के क्षेत्र में अंतरिक्ष वाली क्रांति करने जा रहे हैं। उन्होंने आने वाले कुछ सप्ताह में एआई के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देने का दावा किया है। हालांकि, इस मामले के विशेषज्ञों ने उनके इस मिशन को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों वाला बताया है। दरअसल, मस्क ने कहा है कि वह आने वाले समय में अंतरिक्ष में करीब 10 लाख सैटेलाइट्स तक छोड़ने जा रहे हैं, जिससे वहां पर सौर ऊर्जा से चलने वाला विशाल डेटा सेंटर्स बनाया जा सके। बकौल मस्क, इस कदम से धरती की बिजली सप्लाई पर पड़ने वाले प्रभाव को रोका जा सकेगा।

एलन मस्क का यह दावा केवल हवा-हवाई नहीं है, बल्कि इसके लिए उन्होंने बड़े स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी है। सोमवार को मस्क ने ऐलान किया कि उन्होंने अपनी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स को एआी बिजनेस के साथ जोड़ दिया है। इसके बाद वह इस कंपनी का एक आईपीओ भी लाने की योजना बना रहे हैं। अपने इस प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए मस्क ने स्पेसएक्स की बेवसाइट पर लिखा, "अंतरिक्ष में बना एआई ही इस उद्योग को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, वहां हमेशा ऊर्जा रहती है, हमेशा धूप रहती है।"

गौरतलब है कि मस्क का यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब ट्रंप प्रशासन ने एआई डेटा सेंटर्स की बिजली खपत को लेकर सवाल उठाया था। ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार ने इस मामले में भारत और चीन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर अमेरिका अपनी बिजली उन डेटा सेंटर्स के ऊपर क्यों खर्च करे, जिसकी सहायता से चीन और भारत के लोग एआई का उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया था कि ट्रंप इस मामले में जल्दी ही कोई नया फैसला ले सकते हैं।

एक्सपर्ट्स ने बताई चुनौतियां स्पेस के क्षेत्र में मस्क की कंपनी स्पेसएक्स लगातार परचम लहराती जा रही है। रियूजेबल रॉकेट से लेकर उनका ड्रैगन कैप्सूल तमाम कई चीजें हैं, जिन्होंने मस्क को एक बेहतर दिमाग वाला इंसान साबित किया है। अब वह एआई के क्षेत्र में एक क्रांति करने जा रहे हैं, तो ऐसे में विशेषज्ञों की नजर भी उस पर है। हालांकि विशेषज्ञों की राय मस्क से भिन्न नजर आती है। उनका कहना है कि मस्क ने डेट्रॉइट को मात देकर टेस्ला को दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बना दिया हो, लेकिन अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर्स की परियोजना में उन्हें तकनीकी, वित्तीय और पर्यावरणीय स्तर पर गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। भले ही हम यह सोचें कि अंतरिक्ष से सूर्य की ऊर्जा लेकर AI सिस्टम चलाने से पृथ्वी के बिजली ग्रिड पर दबाव कम होगा और उन विशाल डेटा सेंटर्स की जरूरत घटेगी, जो खेती की जमीन, जंगल और भारी मात्रा में पानी (कूलिंग के लिए) खपत कम होगी, लेकिन अंतरिक्ष की भी अपनी अलग समस्याएं हैं।

डेटा सेंटर्स की गर्मी मस्क जिन डेटासेंटर्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने की बात कर रहे हैं, वह वही हैं,जिन्हें लेकर ओपन एआई के चीफ ऑल्टमेन ने गिबली इमेट वायरल के समय कहा था कि डेटा सेंटर्स को ठंडा करने की जरूरत है। यह सेंटर लगातार उपयोग होने की वजह से बेहद गर्मी पैदा करते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही यह आम धारणा हो कि अंतरिक्ष बहुत ठंडा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है अंतरिक्ष एक वैक्यूम है, जो कि गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, ऐसे में यह गर्मी को अपने अंदर ही कैद रखेगा। जिससे अगर कंप्यूटर चिप को ठंडा नहीं किया गया तो यह ओवर हीट होकर पिघल जाएगा।

नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोसेप जोर्नेट ने इसका एक समाधान भी बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम एक विशाल रेडिएटर पैनल बना सकते हैं, जो इन्फ्रारेड रोशनी के जरिए गर्मी को अंतरिक्ष के बाहर फेंक सकता है। इस तकनीक का उपयोग स्पेस स्टेशन पर किया जा चुका है। हालांकि मस्क जितने बड़े डेटा सेंटर को बनाने जा रहे हैं उसके लिए फाकी जटिल संरचना पर काम करना होगा।

इसके अलावा डेटा सेंटर्स को लेकर सबसे बड़ी समस्या अंतरिक्ष का कचरा होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में सैटेलाइट भेजने में इनके टकराने का खतरा भी बड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। मस्क लगभग 10 लाख सैटेलाइट्स भेजना चाहते हैं, जो कि संख्या में बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा इन सैटेलाइट्स की मरम्मत भी एक बड़ी समस्या होगी। अंतरिक्ष में तैरने वाले कणों की वजह से इनके खराब होने की संभावना ज्यादा होगी।