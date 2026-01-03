मेडिकल डायग्नोसिस में डॉक्टरों से बेहतर ग्रोक एआई? ताजा मामले से दुनिया भर में हड़कंप
ताजा उदाहरण 49 वर्षीय नॉर्वे के एक व्यक्ति का है, जिसने रेडिट पर अपनी कहानी शेयर की। उसे 24 घंटे से अधिक समय से पेट में तेज दर्द था। अस्पताल में डॉक्टर ने इसे एसिड रिफ्लक्स बताकर एंटासिड दवा दी और घर भेज दिया।
अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने मेडिकल डायग्नोसिस को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी xAI की ओर से विकसित ग्रोक एआई डायग्नोसिस में डॉक्टरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। जून 2025 का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मस्क कहते हैं कि ग्रोक AI मेडिकल क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित होगा। यूजर अपनी एक्स-रे या MRI इमेज अपलोड करके ग्रोक से मेडिकल डायग्नोसिस मालूम कर सकते हैं। मस्क ने कहा, 'मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां ग्रोक का डायग्नोसिस डॉक्टरों से बेहतर साबित हुआ है।'
यह दावा तब सुर्खियों में आया जब मस्क ने एक पोस्ट रीट्वीट की, जिसमें ग्रोक की क्षमताओं की सराहना की गई थी। ग्रोक न केवल तेजी से विश्लेषण करता है, बल्कि सेकंडों में नतीजे भी देता है, जबकि रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। यह AI हेल्थकेयर में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। लेकिन, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डॉक्टरों का विकल्प नहीं, बल्कि सहायक हो सकता है।
ग्रोक का ताजा उदाहरण कमाल का
इंटरनेट यूजर्स की क्या प्रतिक्रिया
व्यक्ति ने ग्रोक को अपनी जान बचाने का श्रेय दिया। इस कहानी को लाखों लोगों ने पढ़ा और एआई की जीवन रक्षक क्षमता को जानकार हैरान रह गए। हालांकि, इस दावे पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने ग्रोक की तारीफ भी की है। एक शख्स ने कहा कि ग्रोक ने उनकी MRI को सही पढ़ा था। हालांकि, कुछ लोग संशय में हैं। उन्होंने शिकायत की कि ग्रोक ने उनकी इमेज को गलत डायग्नोज किया। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि AI अभी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है और गलतियां कर सकता है।
