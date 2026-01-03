मेडिकल डायग्नोसिस में डॉक्टरों से बेहतर ग्रोक एआई? ताजा मामले से दुनिया भर में हड़कंप

संक्षेप: ताजा उदाहरण 49 वर्षीय नॉर्वे के एक व्यक्ति का है, जिसने रेडिट पर अपनी कहानी शेयर की। उसे 24 घंटे से अधिक समय से पेट में तेज दर्द था। अस्पताल में डॉक्टर ने इसे एसिड रिफ्लक्स बताकर एंटासिड दवा दी और घर भेज दिया।

अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने मेडिकल डायग्नोसिस को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी xAI की ओर से विकसित ग्रोक एआई डायग्नोसिस में डॉक्टरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। जून 2025 का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मस्क कहते हैं कि ग्रोक AI मेडिकल क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित होगा। यूजर अपनी एक्स-रे या MRI इमेज अपलोड करके ग्रोक से मेडिकल डायग्नोसिस मालूम कर सकते हैं। मस्क ने कहा, 'मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां ग्रोक का डायग्नोसिस डॉक्टरों से बेहतर साबित हुआ है।'

यह दावा तब सुर्खियों में आया जब मस्क ने एक पोस्ट रीट्वीट की, जिसमें ग्रोक की क्षमताओं की सराहना की गई थी। ग्रोक न केवल तेजी से विश्लेषण करता है, बल्कि सेकंडों में नतीजे भी देता है, जबकि रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। यह AI हेल्थकेयर में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। लेकिन, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डॉक्टरों का विकल्प नहीं, बल्कि सहायक हो सकता है।

ग्रोक का ताजा उदाहरण कमाल का ताजा उदाहरण 49 वर्षीय नॉर्वे के एक व्यक्ति का है, जिसने रेडिट पर अपनी कहानी शेयर की। उसे 24 घंटे से अधिक समय से पेट में तेज दर्द था। अस्पताल में डॉक्टर ने इसे एसिड रिफ्लक्स बताकर एंटासिड दवा दी और घर भेज दिया। दर्द बढ़ने पर उसने ग्रोक AI से सलाह लिया। ग्रोक ने अल्सर या एपेंडिसाइटिस की संभावना जताई। इसने चेतावनी दी और कहा कि तुरंत सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। यह शख्स दोबारा अस्पताल गया, जहां जांच से पता चला कि उसका एपेंडिक्स गंभीर रूप से सूजा हुआ था और फटने की कगार पर था। इमरजेंसी सर्जरी के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया।