Hindi Newsविदेश न्यूज़Elon Musk comments about Grok AI diagnostic abilities sparked widespread debate online
मेडिकल डायग्नोसिस में डॉक्टरों से बेहतर ग्रोक एआई? ताजा मामले से दुनिया भर में हड़कंप

मेडिकल डायग्नोसिस में डॉक्टरों से बेहतर ग्रोक एआई? ताजा मामले से दुनिया भर में हड़कंप

संक्षेप:

Jan 03, 2026 10:52 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने मेडिकल डायग्नोसिस को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी xAI की ओर से विकसित ग्रोक एआई डायग्नोसिस में डॉक्टरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। जून 2025 का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मस्क कहते हैं कि ग्रोक AI मेडिकल क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित होगा। यूजर अपनी एक्स-रे या MRI इमेज अपलोड करके ग्रोक से मेडिकल डायग्नोसिस मालूम कर सकते हैं। मस्क ने कहा, 'मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां ग्रोक का डायग्नोसिस डॉक्टरों से बेहतर साबित हुआ है।'

यह दावा तब सुर्खियों में आया जब मस्क ने एक पोस्ट रीट्वीट की, जिसमें ग्रोक की क्षमताओं की सराहना की गई थी। ग्रोक न केवल तेजी से विश्लेषण करता है, बल्कि सेकंडों में नतीजे भी देता है, जबकि रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। यह AI हेल्थकेयर में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। लेकिन, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डॉक्टरों का विकल्प नहीं, बल्कि सहायक हो सकता है।

ग्रोक का ताजा उदाहरण कमाल का

ताजा उदाहरण 49 वर्षीय नॉर्वे के एक व्यक्ति का है, जिसने रेडिट पर अपनी कहानी शेयर की। उसे 24 घंटे से अधिक समय से पेट में तेज दर्द था। अस्पताल में डॉक्टर ने इसे एसिड रिफ्लक्स बताकर एंटासिड दवा दी और घर भेज दिया। दर्द बढ़ने पर उसने ग्रोक AI से सलाह लिया। ग्रोक ने अल्सर या एपेंडिसाइटिस की संभावना जताई। इसने चेतावनी दी और कहा कि तुरंत सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। यह शख्स दोबारा अस्पताल गया, जहां जांच से पता चला कि उसका एपेंडिक्स गंभीर रूप से सूजा हुआ था और फटने की कगार पर था। इमरजेंसी सर्जरी के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया।

इंटरनेट यूजर्स की क्या प्रतिक्रिया

व्यक्ति ने ग्रोक को अपनी जान बचाने का श्रेय दिया। इस कहानी को लाखों लोगों ने पढ़ा और एआई की जीवन रक्षक क्षमता को जानकार हैरान रह गए। हालांकि, इस दावे पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने ग्रोक की तारीफ भी की है। एक शख्स ने कहा कि ग्रोक ने उनकी MRI को सही पढ़ा था। हालांकि, कुछ लोग संशय में हैं। उन्होंने शिकायत की कि ग्रोक ने उनकी इमेज को गलत डायग्नोज किया। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि AI अभी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है और गलतियां कर सकता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
