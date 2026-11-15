एलन मस्क के SpaceX का कारनामा, हवा में ही पकड़ा अंतरिक्ष से लौटा स्टारशिप; ISRO से कनेक्शन
एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स को बड़ी सफलता मिली है। स्पेसएक्स ने अपने एक स्टारशिप को सुरक्षित हवा में कैच कर लिया है। 22 घंटे पहले ही स्टारशिप ने उड़ान भरी थी।
एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने एक और इतिहास रच दिया है। स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष से लौटे अपने एक स्टारशिप को हवा में ही सुरक्षित कैच कर लिया। 22 घंटे पहले यह स्टारलिंक यहीं से रवाना हुआ था। मस्क की टीम ने का यह पहला मौका है जब अंतरिक्ष से लौटे स्टारशिप को हवा में ही पकड़ा गया। हालांकि, शुक्रवार को टेक्सास से प्रक्षेपण के कुछ ही देर बाद रॉकेट के पहले चरण के बूस्टर में विस्फोट होने के कारण कंपनी एक ही उड़ान में रॉकेट के दोनों हिस्सों को पकड़ने की उपलब्धि हासिल करने से चूक गई। चंद्रमा और मंगल ग्रह की यात्रा में तेजी लाने के लिए कंपनी यह लक्ष्य हासिल करना चाहती है।
फूले नहीं समाए एलन मस्क
बूस्टर का मलबा मेक्सिको की खाड़ी में पड़ा था और इस बीच, स्टेनलेस स्टील से बना गोली के आकार का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल पर सीधा नीचे उतरा। 'साइंस फिक्शन' फिल्मों जैसे इस रोमांचक दृश्य ने बूस्टर को पकड़ने में मिली नाकामी को काफी हद तक भुला दिया। स्पेसएक्स के टिप्पणीकार डैन हुओट ने एक-एक शब्द पर जोर देते हुए उत्साह से कहा, ''क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? इसे देखिए! यह वापस आ गया है!' इसके कुछ ही देर बाद मस्क ने अपनी ‘बेहतरीन टीम’ को बधाई दी।
दोबारा इस्तेमाल हो सकेगा रॉकेट
SpaceX के अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक पकड़ने से यह साबित हुआ है कि स्टारशिप का पूरी तरह दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। रॉकेट के हिस्सों का कम लागत पर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बूस्टर को वापस हासिल करने की कोशिश शुक्रवार को भले ही नाकाम रही लेकिन कंपनी इससे पहले तीन बार बूस्टर को सफलतापूर्वक पकड़ चुकी है। इससे इस तकनीक की उपयोगिता साबित हो चुकी है।
NASA ने भी खुशी जताई
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी शनिवार की इस उपलब्धि का स्वागत किया। नासा आर्टेमिस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को इस दशक के अंत में चंद्रमा पर उतारने और वहां स्थायी चंद्र आधार बनाने में मदद के लिए स्पेसएक्स को अरबों डॉलर का भुगतान कर रहा है। हालांकि, मस्क की महत्वाकांक्षा इससे भी बड़ी है। वह मंगल ग्रह पर एक शहर बसाने के लिए स्टारशिप अंतरिक्ष यानों का एक बेड़ा भेजना चाहते हैं।
दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप ने शुक्रवार को अमेरिका और मेक्सिको की सीमा के पास स्थित स्पेसएक्स के स्टारबेस प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरी थी। इस रॉकेट की ऊंचाई 407 फुट (124 मीटर) है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा और उसने स्पेसएक्स के 26 उन्नत स्टारलिंक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा। स्टारशिप करीब 265 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। इस दौरान स्टारलिंक के जरिए अंतरिक्ष यान और पृथ्वी की तस्वीरों का सीधा प्रसारण किया गया। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के 14 चक्कर पूरे किए। इससे पहले के परीक्षण में उसने पृथ्वी के केवल एक से दो चक्कर लगाए थे।
साल 2023 से अब तक पूर्ण आकार के स्टारशिप की यह 15वीं परीक्षण उड़ान थी और वह दूसरी बार पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा था। स्पेसएक्स ने बताया कि महत्वपूर्ण ताप रोधी कवच समेत अंतरिक्ष यान की सभी प्रणालियों ने सही तरीके से काम किया। बूस्टर के बारे में स्पेसएक्स की केट टाइस ने बताया कि वापसी के दौरान उसके इंजन समय से पहले बंद हो गए थे। बूस्टर की दिशा नियंत्रित करने वाली प्रणाली को पता चल गया था कि वह निर्धारित स्थिति में नहीं है। इसके बाद प्रणाली ने उसे स्वचालित रूप से समुद्र की ओर मोड़ दिया और उसे नष्ट कर दिया। इंजीनियर इस गड़बड़ी के कारणों की अब भी जांच कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें