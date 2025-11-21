Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Elections in 100 days, limited troops US imposes 28 conditions on Ukraine for ceasefire
100 दिनों में चुनाव, सीमित फौज; युद्धविराम के लिए अमेरिका ने यूक्रेन पर थोपीं 28 शर्तें

100 दिनों में चुनाव, सीमित फौज; युद्धविराम के लिए अमेरिका ने यूक्रेन पर थोपीं 28 शर्तें

संक्षेप:

रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम को लेकर अमेरिका ने 28 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। इसमें कुछ इलाके रूस को सौंपने से लेकर सीमित फौज और 100 दिनों में आम चुनाव कराने तक की शर्तें रखी गई हैं। 

Fri, 21 Nov 2025 09:10 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाने के लिए कीव के सामने 28 सूत्रीय प्लान पेश किया है। जानकारी के मुताबिक मॉस्को और वॉशिंगटन ने मिलकर यह प्लान तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन को अपने कुछ इलाके रूस को देने होंगे। इसके अलावा यूक्रेन NATO का हिस्सा नहीं होगा। कुल मिलाकर इस पूरे प्लान को देखें तो यह रूस के ही पक्ष में है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रंप के प्रस्ताव में कहा गया है कि यूक्रेन की संप्रभुता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा रूस, यूक्रेन और यूरोप के बीच एक समझौता किया जाएगा। रूस इसके बाद यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। रूस और नाटो के बीच अमेरिकी की मध्यस्थता में वार्ता होगी जिससे कि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस प्रस्ताव में यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने की बात कही गई है। इसके अलावा यूक्रेन की सेना को 6 लाख पर सीमित कर दिया जाएगा।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यूक्रेन को वादा करना होगा कि वह नाटो में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा नाटो भी यूक्रेन में सेना नहीं तैनात कर सकेगा। यूरोप के फाइटर जेट पोलैंड में री रोक दिए जाएंगे। इसके अलावा यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य बन सकेगा। इसके अलावा यूक्रेन की अर्थव्यवस्था सुधारने के ग्लोबल पैकेज की व्यवस्था की जाएगी।

यूक्रेन के युद्धप्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए सहतयोग दिया जाएगा। अमेरिका और रूस का संयुक्त वर्किंग ग्रुप यूक्रेन के सीमाई इलाके की सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा यूक्रेन को परमाणु हथियारों से दूर रहना होगा। दोनों ही देशों को अपने स्कूलों और कॉलेजों में पूर्वाग्रह, नस्लीय भेदभाव और हिंसा को रोकने का पाठ पढ़ाना होगा। इसके अलावा रूस डनीपर नदी के पानी के इस्तेमाल पर यूक्रेन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकेगा.। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन को 100 दिनों में ही चुनाव कराने होंगे। जब दोनों ही पक्ष इन बिंदुओँ पर सहमत हो जाएंगे तो फिर युद्धविराम का ऐलान किया जाएगा।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Russia Ukraine War Ukraine Crisis Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।