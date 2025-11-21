100 दिनों में चुनाव, सीमित फौज; युद्धविराम के लिए अमेरिका ने यूक्रेन पर थोपीं 28 शर्तें

संक्षेप: रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम को लेकर अमेरिका ने 28 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। इसमें कुछ इलाके रूस को सौंपने से लेकर सीमित फौज और 100 दिनों में आम चुनाव कराने तक की शर्तें रखी गई हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाने के लिए कीव के सामने 28 सूत्रीय प्लान पेश किया है। जानकारी के मुताबिक मॉस्को और वॉशिंगटन ने मिलकर यह प्लान तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन को अपने कुछ इलाके रूस को देने होंगे। इसके अलावा यूक्रेन NATO का हिस्सा नहीं होगा। कुल मिलाकर इस पूरे प्लान को देखें तो यह रूस के ही पक्ष में है।

ट्रंप के प्रस्ताव में कहा गया है कि यूक्रेन की संप्रभुता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा रूस, यूक्रेन और यूरोप के बीच एक समझौता किया जाएगा। रूस इसके बाद यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। रूस और नाटो के बीच अमेरिकी की मध्यस्थता में वार्ता होगी जिससे कि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस प्रस्ताव में यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने की बात कही गई है। इसके अलावा यूक्रेन की सेना को 6 लाख पर सीमित कर दिया जाएगा।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यूक्रेन को वादा करना होगा कि वह नाटो में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा नाटो भी यूक्रेन में सेना नहीं तैनात कर सकेगा। यूरोप के फाइटर जेट पोलैंड में री रोक दिए जाएंगे। इसके अलावा यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य बन सकेगा। इसके अलावा यूक्रेन की अर्थव्यवस्था सुधारने के ग्लोबल पैकेज की व्यवस्था की जाएगी।