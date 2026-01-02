चुनाव सिर्फ दिखावा, लेकिन हम...किस बात पर भड़के शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे अली अराफात
बांग्लादेश के हालात को लेकर शेख हसीना सरकार में संचार मंत्री रहे मोहम्मद अली अराफात का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 में हुए प्रदर्शन के चलते हालात इस कदर खराब हुए हैं।
उन्होंने कहा कि अतिवादी इस्लामी ताकतों ने शेख हसीना की निर्वाचित सरकार पर हमला बोला। अराफात ने यहां तक कहा कि चुनाव तो सिर्फ दिखावा है। वर्तमान सरकार सारी शक्तियां बीएनएपी और अन्य को सौंप देगी। गौरतलब है कि बीएनपी के नेता तारिक रहमान ब्रिटेन में निर्वासित जीवन बिताने के बाद वापस बांग्लादेश लौट आए हैं। उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया का हाल ही में निधन हुआ है।
1971 के हमले का जिक्र
शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे अराफात ने कहा कि जब पाकिस्तान ने 1971 में हमला किया तो तमाम लोगों ने इस देश के लिए जान दी थी। पाकिस्तान समर्थित ताकतों को यह बात समझ नहीं आती। हसीना सरकार को अस्थिर करने वाले लोगों के मन में जहर भरा है। इन लोगों के पास अवामी लीग और भारत के खिलाफ कड़वाहट है क्योंकि हमने 1971 में उन्हें हराया था। मोहम्मद अली अराफात ने कहा कि चुनाव करवाने का सिर्फ दिखावा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों पर किए जा हमलों को लेकर भी चिंता जताई।
अराफात ने कहा कि यह लोग सांस्कृतिक संस्थानों पर हमले किए। हिंदी समुदाय, अहमदिया, क्रिश्चियन और जो भी इस्लामी विचारों के खिलाफ है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश संपूर्ण विनाश के रास्ते पर जा रहा है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम वापस लौटेंगे और देश में फिर से लोकतंत्र की वापसी होगी।
गौरतलब है कि बांग्लादेश में दोबारा हिंसा भड़क उठी है। कुछ ही दिनों के अंतर में तीन हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। गुरुवार को अज्ञात बदमाशों ने एक हिंदू कारोबारी पर बेरहमी से हमला किया, उसके शरीर पर धारदार हथियार से वार किए और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। इससे पहले मयमनसिंह शहर में कथित ईशनिंदा के आरोप में 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास नामक 25 वर्षीय हिंदू व्यक्ति की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी और उसके शरीर को आग लगा दी थी। एक सप्ताह बाद, 24 दिसंबर को, राजबारी कस्बे के पांग्शा में जबरन वसूली के आरोप में अमृत मंडल नामक एक अन्य हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
