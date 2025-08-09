बांग्लादेश में फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में होंगे चुनाव, निर्वाचन आयोग ने किया ऐलान
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव की सही तारीख का खुलासा कार्यक्रम की घोषणा से 2 महीने पहले किया जाएगा, जबकि उनका कार्यालय विभिन्न चुनौतियों के बावजूद कम समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है।
बांग्लादेश के चुनाव निकाय प्रमुख ने शनिवार को कहा कि आम चुनाव फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में होंगे, लेकिन इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित कराया जाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने कहा कि कार्यक्रम की घोषणा से 2 महीने पहले सही तारीख का खुलासा किया जाएगा। सरकारी बांग्लादेश संघबाद संस्था ने उत्तर-पश्चिमी रंगपुर जिले में समारोह में उद्दीन के हवाले से कहा, ‘लोगों का चुनाव प्रणाली, निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया में शामिल प्रशासनिक तंत्र पर से विश्वास उठ गया है।’ हालांकि, उद्दीन ने कहा कि उनका कार्यालय खोए हुए भरोसे को बहाल करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।
सीईसी की यह टिप्पणी अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की ओर से यह घोषणा किए जाने के चार दिन बाद आई है कि चुनाव अगले साल फरवरी में होंगे। उद्दीन ने आशंका जताई कि मतदाताओं में उदासीनता बढ़ रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में लोग मतदान प्रक्रिया से विमुख हो गए हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि जब तक निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहेगा तब तक सभी कार्यवाही में नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव की सही तारीख का खुलासा कार्यक्रम की घोषणा से 2 महीने पहले किया जाएगा, जबकि उनका कार्यालय विभिन्न चुनौतियों के बावजूद कम समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है।
खालिदा जिया के बेटे का बड़ा बयान
इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष व जिया के बेटे तारिक रहमान ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी और उसके समान विचारधारा वाले सहयोगी गठबंधन के रूप में अगले साल फरवरी में प्रस्तावित चुनावों में भाग लेंगे। जमात बीएनपी के नेतृत्व वाली चार-पक्षीय गठबंधन सरकार में एक प्रमुख भागीदार थी जिसने 2001-2006 तक देश पर शासन किया था। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की ओर से हिंसक प्रदर्शन किए जाने के बाद 5 अगस्त, 2024 को अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। हसीना के देश छोड़कर भागने के तीन दिन बाद यूनुस ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार का पदभार संभाला था।
