16 साल तक रचा खुद की मौत का नाटक, आखिरकार पकड़ा गया बुजुर्ग यौन अपराधी

अमेरिका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह पुलिस ने एक ऐसे यौन अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसे वह पिछले 16 साल से मरा हुआ मान रही थी। आरोपी ने अपनी मौत का झूठा नाटक इतनी संजीदगी के साथ रचा था कि उसे स्वयं भी इस बात का भरोसा था कि पकड़े जाने से पहले ही वह मर जाएगा। स्थानीय पुलिस के मुताबिक फ्लोरिडा के इस शातिर अपराधी को इसी हफ्ते इंडियाना से गिरफ्तार किया गया।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 में अपनी मौत की झूठी कहानी रचने के बाद से फरार आरोपी गैरी बेन हार्वर्ड को यूएस मार्शल्स ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के समय पर भी वह कह रहा था कि उसे उम्मीद थी गिरफ्तार होने के पहले वह मच चुका होगा।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गैरी नामक इस बुजुर्ग को 2007 में पिनेलेस काउंडी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने समेत 22 मामलों में दोषी पाया गया था। इसके बाद इसे आजीवन यौन अपराधी घोषित कर दिया गया था। हालांकि, 2010 में सभी लोगों को धोखा देते हुए गैरी फ्लारिडा से भागकर इंडियाना चला गया। अधिकारियों के मुताबिक उसने साजिश के तहत केंटकी की एक लेक में अपनी किराए की कार को ऐसी हालत में पार्क किया, जिसमें इस बात का पता चले कि उसने आत्महत्या कर ली है।

इस घटनाक्रम का पता पुलिस को तब चला जब गैरी ने 2011 में खुद को यौन अपराधी के रूप में रजिस्टर नहीं कराया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके बाद यह मामला आया गया हो गया। पुलिस को इस बात का यकीन हो गया कि गैरी ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि हाल ही में पुलिस को जानकारी मिली की गैरी जिंदा है। इसके बाद अदालत ने एक बार फिर से आदेश जारी करके कहा कि गैरी को फ्लोरिडा लाया जाए, जिससे वह अपने अपराधों का सामना कर पाए।