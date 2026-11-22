बेंजामिन नेतन्याहू फिर बन जाएंगे इजरायल के प्रधानमंत्री? गठबंधन को बेकरार आइजनकोट
इजरायल में बिना लिकुड पार्टी के समर्थन के गादी आइजनकोट सरकार नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी विरोधी पार्टी के साथ भी गठबंधन की बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि यह फैसला आइजनकोट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
इजरायल में आम चुनाव के बाद अब सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ने याशर पार्टी के गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का न्योते दिया था। ऐसे में उन्हें 28 दिन के अंदर बहुमत साबित करना है। पहले अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की बात रखी गई थी। हालांकि अब यह वार्ता विफल होती नजर आ रही है। ऐसे में आइजनकोट ने अपने ही प्रतिद्वंद्वी बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी का रुख किया है। उन्होंने लिकुड पार्टी को गठबंधन के लिए बातचीत करने का न्योता दिया है। 22 नवंबर को ही दोनों पार्टियों की बात शुरू हो सकती है।
क्या फिर पीएम बन जाएंगे नेतन्याहू?
आम चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 53 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं आइजनकोट की याशर पार्टी के खाते में 48 सीटें आई हैं। ऐसे में गठबंधन की वार्ता में लिकुड पार्टी बेंजामिन नेतन्याहू को फिर प्रधानमंत्री बनाने की बात रख सकती है। वहीं अगर तय समय तक आइजनकोट की पार्टी सरकार नहीं बनाती है तो राष्ट्रपति नेतन्याहू को भी सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू पहले से भी इस प्रयास में लगे थे कि याशर पार्टी को उनकी तरफ देखना पड़े। इसलिए कई बार वे अरब पार्टियों को उनके खिलाफ उकसा रहे थे। पिछले रविवार को भी दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत की शुरुआत हुई थी लेकिन यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आपको बता दें कि आइजनकोट की पार्टी नेतन्याहू की विरोधी है। लेकिन आम चुनाव में दोनों ही पार्टियो को बहुमत नहीं मिला। बहुमत के लिए कम से कम 61 सीटों की जरूरत है।
क्या है आइजनकोट की शर्त
आइजनकोट की पार्टी ने शर्त रखी थी कि वह नेतन्याहू की पार्टी से गठबंधन को तैयार हैं लेकिन प्रधानमंत्री वह खुद बनेंगे। वहीं यह गठबंधन पार्टी के साथ होगा लेकिन नेतन्याहू को इससे बाहर रहना होगा। अब आइजनकोट की पार्टी के अंदर ही गठबंधन को लेकर मतभेद है। बता दें कि आइजनकोट को सरकार बनाने कि लिए 28 दिन का समय दिया गया है। राष्ट्रपति हरजोग चाहें तो इस समय को 14 दिन और भी बढ़ा सकते हैं।
क्या हैं अइजनकोट के पास तीन विकल्प?
जरायल की याशर पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट ने शुक्रवार को कहा कि यदि व्यापक गठबंधन बनाने के प्रयास विफल रहते हैं, तो वह अपने नेतृत्व में राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह बातचीत को अनिश्चितकाल तक खिंचने नहीं देंगे। आइजनकोट के पास अब तीन विकल्प हैं। पहले विकल्प के तहत उन्होंने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों यानी हरेदीम के साथ गंभीर बातचीत की बात कही। इसका उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जो तोराह के अध्ययन के लिए अपना पूरा समय समर्पित करने वालों की स्थिति बनाए रखते हुए इजरायली सेना की जरूरतों को पूरा करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन वार्ताओं का मतलब सभी के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटना नहीं है।
दूसरे विकल्प के तहत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ बातचीत शामिल है। आइजेनकोट ने कहा कि समझौते तक पहुंचने के प्रयासों के बावजूद इन वार्ताओं में बाधाएं बनी हुई हैं। तीसरे विकल्प के तहत आइजेनकोट ने कहा कि यदि व्यापक गठबंधन बनाने के प्रयास विफल रहते हैं, तो वह राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। उनका इरादा शपथ ग्रहण से पहले या उसके बाद इस सरकार का विस्तार करने का है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें