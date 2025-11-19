आठ साल बाद लैपटॉप ने खोला डबल मर्डर का राज, अब भारत से US मांग रहा नजीर हमीद; जानें क्यों

संक्षेप: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली शशिकला नर्रा ( 38 ) और उसके बेटे अनीश नर्रा ( 6 ) की 23 मार्च 2017 को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में उनके घर में चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव घर के अंदर ही मिले थे।

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली शशिकला नर्रा ( 38 ) और उसके बेटे अनीश नर्रा ( 6 ) की 23 मार्च 2017 को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में उनके घर में चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव घर के अंदर ही मिले थे। मां-बेटे ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी और उनके शरीर पर डिफेंसिव घाव (बचाव के निशान) भी पाए गए थे। लगभग साढ़े आठ साल तक यह दोहरा हत्याकांड अनसुलझा रहा, लेकिन हाल ही में एक लैपटॉप ने पूरे मामले का भेद खोल दिया। अमेरिकी पुलिस ने इस अपराध के लिए भारत के एक व्यक्ति नजीर हमीद को मुख्य आरोपी घोषित किया है।

आरोपी कौन है? नजीर हमीद शशिकला के पति हनु नर्रा के साथ न्यू जर्सी में आईटी कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में काम करता था। वह हत्या वाले अपार्टमेंट से महज कुछ दूरी पर ही रहता था। पुलिस के अनुसार, पहले भी हनु नर्रा ने नजीर पर स्टॉकिंग (पीछा करने) का आरोप लगाया था।

आरोपी कैसे पकड़ा गया? बताया गया कि हत्या के तुरंत बाद नजीर हमीद भारत भाग गया। क्राइम सीन से पुलिस ने कई खून के सैंपल जुटाए थे, जिनमें से एक सैंपल इस परिवार का नहीं था। लंबी जांच के बाद अमेरिकी जांच एजेंसियों ने भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया। जब नजीर से उसका DNA सैंपल मांगा गया तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया।

इसके बाद पुलिस ने उसकी कंपनी से जारी लैपटॉप जब्त कर लिया और उस पर मौजूद DNA की जांच की। जांच रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। लैपटॉप पर मिला DNA क्राइम सीन के उस खून के नमूने से 100 फीसदी मैच कर गया।