Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Eight years later laptop revealed secret of double murder US seeking Nazir Hameed from India
आठ साल बाद लैपटॉप ने खोला डबल मर्डर का राज, अब भारत से US मांग रहा नजीर हमीद; जानें क्यों

आठ साल बाद लैपटॉप ने खोला डबल मर्डर का राज, अब भारत से US मांग रहा नजीर हमीद; जानें क्यों

संक्षेप: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली शशिकला नर्रा ( 38 ) और उसके बेटे अनीश नर्रा ( 6 ) की 23 मार्च 2017 को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में उनके घर में चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव घर के अंदर ही मिले थे।

Wed, 19 Nov 2025 09:41 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली शशिकला नर्रा ( 38 ) और उसके बेटे अनीश नर्रा ( 6 ) की 23 मार्च 2017 को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में उनके घर में चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव घर के अंदर ही मिले थे। मां-बेटे ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी और उनके शरीर पर डिफेंसिव घाव (बचाव के निशान) भी पाए गए थे। लगभग साढ़े आठ साल तक यह दोहरा हत्याकांड अनसुलझा रहा, लेकिन हाल ही में एक लैपटॉप ने पूरे मामले का भेद खोल दिया। अमेरिकी पुलिस ने इस अपराध के लिए भारत के एक व्यक्ति नजीर हमीद को मुख्य आरोपी घोषित किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरोपी कौन है?

नजीर हमीद शशिकला के पति हनु नर्रा के साथ न्यू जर्सी में आईटी कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में काम करता था। वह हत्या वाले अपार्टमेंट से महज कुछ दूरी पर ही रहता था। पुलिस के अनुसार, पहले भी हनु नर्रा ने नजीर पर स्टॉकिंग (पीछा करने) का आरोप लगाया था।

आरोपी कैसे पकड़ा गया?

बताया गया कि हत्या के तुरंत बाद नजीर हमीद भारत भाग गया। क्राइम सीन से पुलिस ने कई खून के सैंपल जुटाए थे, जिनमें से एक सैंपल इस परिवार का नहीं था। लंबी जांच के बाद अमेरिकी जांच एजेंसियों ने भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया। जब नजीर से उसका DNA सैंपल मांगा गया तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया।

इसके बाद पुलिस ने उसकी कंपनी से जारी लैपटॉप जब्त कर लिया और उस पर मौजूद DNA की जांच की। जांच रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। लैपटॉप पर मिला DNA क्राइम सीन के उस खून के नमूने से 100 फीसदी मैच कर गया।

अब आगे क्या होगा?

DNA सबूत मिलते ही अमेरिकी अभियोजकों ने नजीर हमीद के खिलाफ फर्स्ट डिग्री मर्डर और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप तय कर दिए हैं। भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे अमेरिका लाने की कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बर्लिंगटन काउंटी की अभियोजक लाचिया ब्रैडशॉ ने कहा है कि हम अमेरिकी सरकार और भारतीय सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस व्यक्ति का शीघ्र और बिना किसी देरी के प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया जाए।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।