ईरान होगा अमेरिका का अगला टारगेट, वेनेजुएला से भी ज्यादा बुरा होगा हाल; किसकी चेतावनी?

संक्षेप: जेफ्री सैक्स ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं और अमेरिका एक ऐसे डीप स्टेट सैन्य तंत्र से चल रहा है, जो संविधान की सीमाओं से बाहर काम कर रहा है। उन्होंने ईरान को अमेरिका का अगला निशाना बताया है।

बीते सप्ताह लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया और ईरान समेत कई अन्य देशों को भी खुली धमकी है। उनकी इस धमकी के बाद प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स ने अमेरिका की विदेश नीति पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अमेरिका में कानून महज एक काल्पनिक कहानी बन गई है। उन्होंने आशंका जताई कि अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला निशाना ईरान हो सकता है।

बता दें कि सैक्स ने हाल ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गवाही दी थी। उन्होंने इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में अमेरिका की मौजूदा स्थिति को लेकर आगाह किया है। जेफ्री सैक्स ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं और अमेरिका एक ऐसे डीप स्टेट सैन्य तंत्र से चल रहा है, जो संविधान से परे काम कर रहा है।

क्या बोले जेफ्री सैक्स? जेफ्री सैक्स ने ईरान में अमेरिका के संभावित हमले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करेगा तो हालात वेनेजुएला से भी ज्यादा खराब होंगे। उन्होंने कहा है कि नए साल से ठीक पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों ने संकेत दिए कि अगला नम्बर ईरान का हो सकता है।

जेफ्री सैक्स के मुताबिक इजरायल ईरान को लेकर जुनूनी है और वहां की सरकार को गिराना चाहता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका किसी ना किसी वजह से इजरायल के दबाव में काम करता दिखता है और कई बार वही युद्ध लड़ता है, जो इजरायल चाहता है। उन्होंने इसे बेहद खराब स्थिति बताई।