रूस में भूकंप के फिर जबरदस्त झटके, 7.1 की तीव्रता से हिली धरती; सुनामी की चेतावनी

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) ने इसकी तीव्रता 7.4 और गहराई 39.5 किलोमीटर दर्ज की है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने चेतावनी दी है कि यह भूकंप सुनामी की लहरें पैदा कर सकता है।

रूस के कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, इस क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 7.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने बताया कि भूकंप की गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी।

वहीं, अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) ने इसकी तीव्रता 7.4 और गहराई 39.5 किलोमीटर दर्ज की है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने चेतावनी दी है कि यह भूकंप सुनामी की लहरें पैदा कर सकता है।