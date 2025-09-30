earthquake strikes central Philippines no tsunami threat know magnitude फिलीपींस में भूकंप के झटकों से थर्रा उठी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता, International Hindi News - Hindustan
फिलीपींस में भूकंप के झटकों से थर्रा उठी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता

यूएसजीएस ने शुरुआत में 7.0 की तीव्रता बताई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर घटा दिया। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने स्पष्ट किया कि इस भूकंप से सुनामी का कोई जोखिम नहीं है और कोई विशेष कदम उठाने की जरूरत नहीं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 09:53 PM
फिलीपींस की जमीन एक बार फिर भूकंप के झटकों से थर्रा उठी है। मध्य फिलीपींस में मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को स्थानीय समयानुसार रात 10 बजे एक तीव्र भूकंप दर्ज किया गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, इस भूकंप की तीव्रता 6.9 रिक्टर स्केल पर मापी गई। फिलहाल, इससे किसी जानमाल की हानि या नुकसान की कोई तुरंत जानकारी नहीं मिली है।

स्थानीय भूकंप निगरानी केंद्र ने समुद्री सतह में हल्की उथल-पुथल की आशंका जताई है और लेयटे, सेबू तथा बिलिरान के मध्य द्वीप समूह के लोगों से तटवर्ती इलाकों से दूरी बनाए रखने और समुद्र किनारे न जाने की अपील की है। रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप का केंद्र बिलिरान प्रांत के कैलापे शहर से करीब 11 किलोमीटर (सात मील) पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में था, जहां की आबादी लगभग 33000 है।

यूएसजीएस ने शुरुआत में 7.0 की तीव्रता बताई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर घटा दिया। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने स्पष्ट किया कि इस भूकंप से सुनामी का कोई जोखिम नहीं है और कोई विशेष कदम उठाने की जरूरत नहीं।

बता दें कि फिलीपींस 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित है, जो प्रशांत महासागर का एक अत्यधिक भूकंप-प्रवण जोन है, जो जापान से दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत बेसिन तक फैला हुआ है। यहां भूकंप रोजाना महसूस होते रहते हैं। इनमें ज्यादातर इतने हल्के होते हैं कि इंसान उन्हें महसूस ही न कर पाएं, लेकिन कभी-कभी विनाशकारी भूकंप अचानक दस्तक दे देते हैं, और इनकी सटीक भविष्यवाणी करने की कोई विश्वसनीय तकनीक अभी उपलब्ध नहीं है कि वे कब और कहां से आएंगे।

