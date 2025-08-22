दक्षिण अमेरिका के पास समंदर में 7.5 की तीव्रता से भूकंप, सुनामी की चेतावनी नहीं

दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तट के निकट ड्रेक पैसेज में 7.5 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। अमेरिका में भूकंप की जानकारी देने वाली संस्था यूएसजीएस के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र पैसेज में लगभग 10.8 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल इस भूकंप से किसी भी नुकसान की जानकारी नहीं है। वहीं अभी तक अमेरिका में सुनामी की जानकारी देने वाले केंद्र ने सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की है।