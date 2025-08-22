Earthquake of magnitude 7.5 strikes off South America tsunami warning दक्षिण अमेरिका के पास समंदर में 7.5 की तीव्रता से भूकंप, सुनामी की चेतावनी नहीं, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Earthquake of magnitude 7.5 strikes off South America tsunami warning

दक्षिण अमेरिका के पास समंदर में 7.5 की तीव्रता से भूकंप, सुनामी की चेतावनी नहीं

Earthquake: दक्षिण अमेरिका में दक्षिणी तट पर ड्रेक पेसैज में खतरनाक भूकंप आया है। यूएसजीएस की रिपोर्ट के मुताबिक इसका केंद्र समंदर में जमीन से 10.8 किमी की गहराई में था।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 08:45 AM
दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तट के निकट ड्रेक पैसेज में 7.5 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। अमेरिका में भूकंप की जानकारी देने वाली संस्था यूएसजीएस के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र पैसेज में लगभग 10.8 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल इस भूकंप से किसी भी नुकसान की जानकारी नहीं है। वहीं अभी तक अमेरिका में सुनामी की जानकारी देने वाले केंद्र ने सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की है।

अपडेट की जा रही है।

