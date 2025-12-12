जापान में 6.7 की तीव्रता से आए भूकंप के झटके, सुनामी का खतरा, चेतावनी जारी
जापान में 6.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद जापानी मौसम विभाग ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। इससे पहले भी शुक्रवार को जापान में 7.5 की तीव्रता से भूकंप आया था।
लगातार प्राकृतिक आपदा का सामना करने वाला देश जापान पर एक बार फिर से सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार को 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप के आने के बाद इस द्वीपीय देश पर सुनामी की एडवायजरी जारी कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह खतरनाक भूकंप का केंद्र होंशू द्वीप के उत्तर में स्थित आओमोरी प्रांत के पूर्व तट से करीब 20 किलोमीटर की गहराई में था। इसने सुबह 11.44 पर जापान की धरती को झकझोर दिया।
जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी के द्वारा जारी की गई चेतावनी के मुताबिक होक्काइडो, आओमोरी, इवाते और मियागी प्रांतों के प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्रों में सुनामी की अधिकतम 1 मीटर ऊंची लहरें आ सकती हैं।
गौरतलब है कि यह भूकंप जापान में शुक्रवार को आए 7.5 तीव्रता से आए भूकंप के बाद आया है, जिसमें उत्तरी जापान में काफी नुकसान किया और प्रशांत तटीय समुदायों के सामने सुनामी का खतरा पैदा किया था। सोमवार को आए उस भूकंप में करीब 34 लोख घायल हुए थे। इवाते प्रांत के कूजी बंदरगाह पर इस भूकंप की वजह से ज्वार स्तर से 2 फीट ऊंची सुनामी मापी गई थी, इसके बाद सुनामी की सभी चेतावनी हटा दी गई थी। इस बड़े भूकंप के बाद विशेषज्ञों ने बाद में झटकों की चेतावनी दी थी।
जापान में लगातार आते इन भूकंपीय झटकों के बाद अधिकारियों का कहना है कि जापान के पूर्वोत्तर तट पर 8 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप का खतरा बढ़ गया है। एजेंसी ने इस क्षेत्र की 182 नगरपालिकाओं के निवासियों से कहा कि वे अगले सप्ताह अपनी आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करें। साथ ही स्पष्ट किया कि यह किसी बड़े भूकंप की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की सलाह है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।