13 इमारतें ढहीं, 7000 लोग शहर छोड़ने पर मजबूर; चीन में भीषण भूकंप ने मचाई तबाही
चीन में भूकंप आया है। यह भूकंप गुआंग्शी प्रांत के लिउझोउ शहर में रात के ठीक 12:21 बजे आया। भूकंप की तीव्रता 5.2 रही है। जान गंवाने वालों में 63 वर्षीय पुरुष और 53 साल की एक महिला है। वहीं, अन्य लोगों की तलाश जारी है।
चीन में सोमवार सुबह भीषण भूकंप आ गया है, जिसकी चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, कई बड़ी इमारतें भी धराशायी हो गई हैं। फिलहाल, हजारों लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाए जाने का काम जारी है। साथ ही बचाव कार्य चल रहा है और अधिकारियों ने रेल, सड़क यातायात के खासे प्रभावित होने को लेकर चेतावनी जारी की है।
चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिंहुआ के मुताबिक, यह भूकंप गुआंग्शी प्रांत के लिउझोउ शहर में रात के ठीक 12:21 बजे आया। भूकंप की तीव्रता 5.2 रही है। जान गंवाने वालों में 63 वर्षीय पुरुष और 53 साल की एक महिला है। वहीं, अन्य लोगों की तलाश जारी है।
कितना हुआ नुकसान
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार की सुबह तड़के 13 इमारतें ढह गईं। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो चुकी है, चार लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। सुरक्षा को देखते हुए रेलवे अधिकारी पटरियों की जांच कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर थोड़ा असर पड़ा है। राहत की बात यह है कि इलाके में फोन लाइन, बिजली, पानी, गैस की सप्लाई और गाड़ियों का आना-जाना पूरी तरह सामान्य है।
बचाव कार्य जारी
सामने आए वीडियोज में नजर आ रहा है कि भूकंप के बाद लोग ऊंची-ऊंची इमारतों से जान बचाकर भाग रहे हैं। ढहे हुए घरों के पास मलबे के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं। वहीं बचाव दल मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए दिख रहे हैं और उनके खोजी कुत्ते मलबे में दबे जीवित लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हेलमेट पहने इमरजेंसी कर्मचारी मलबे को हटाने के लिए बड़ी खुदाई करने वाली मशीनों का इस्तेमाल करते दिखे।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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