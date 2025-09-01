अफगानिस्तान में भूकंप से कई गांव तबाह, अब तक 800 लोगों की मौत; 2500 घायल

पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार और नांगरहार प्रांतों में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 800 से अधिक हो गई है। इस प्राकृतिक आपदा में 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है।

पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार और नांगरहार प्रांतों में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 800 से अधिक हो गई है। इस प्राकृतिक आपदा में 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तालिबान सरकार के आंकड़ों के अनुसार, भूकंप में 800 लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 लोग घायल हैं। इस आपदा से कई गांव तबाह हो गए हैं। सरकार ने बताया कि सुरक्षा, चिकित्सा, परिवहन, खाद्य और सहायता टीमें प्रभावित लोगों को तत्काल मदद देने के लिए अपने प्रयास तेज कर रही हैं।

भूकंप का केंद्र कहां था? USGS के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के जलालाबाद से 27 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में, 8 किलोमीटर की गहराई पर था। भारतीय समयानुसार भूकंप के झटके रात 12:47 बजे महसूस किए गए। इसके लगभग 20 मिनट बाद 4.5 तीव्रता का एक और झटका आया, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था।

पीएम मोदी ने अफगानिस्तान भूकंप पर शोक जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में रविवार रात आए विनाशकारी भूकंप में हुए जान-माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और भारत की ओर से हर संभव मानवीय सहायता देने की पेशकश की। सोमवार को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अफगानिस्तान में भूकंप से हुई जान-माल की हानि से बहुत दुखी हूं।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोकग्रस्त परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तैयार है।