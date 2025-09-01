earthquake in Afghanistan 800 people dead 2500 injured villages destroyed know latest update अफगानिस्तान में भूकंप से कई गांव तबाह, अब तक 800 लोगों की मौत; 2500 घायल, International Hindi News - Hindustan
earthquake in Afghanistan 800 people dead 2500 injured villages destroyed know latest update

अफगानिस्तान में भूकंप से कई गांव तबाह, अब तक 800 लोगों की मौत; 2500 घायल

पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार और नांगरहार प्रांतों में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 800 से अधिक हो गई है। इस प्राकृतिक आपदा में 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, काबुलMon, 1 Sep 2025 03:42 PM
पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार और नांगरहार प्रांतों में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 800 से अधिक हो गई है। इस प्राकृतिक आपदा में 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तालिबान सरकार के आंकड़ों के अनुसार, भूकंप में 800 लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 लोग घायल हैं। इस आपदा से कई गांव तबाह हो गए हैं। सरकार ने बताया कि सुरक्षा, चिकित्सा, परिवहन, खाद्य और सहायता टीमें प्रभावित लोगों को तत्काल मदद देने के लिए अपने प्रयास तेज कर रही हैं।

afghanistan

भूकंप का केंद्र कहां था?

USGS के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के जलालाबाद से 27 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में, 8 किलोमीटर की गहराई पर था। भारतीय समयानुसार भूकंप के झटके रात 12:47 बजे महसूस किए गए। इसके लगभग 20 मिनट बाद 4.5 तीव्रता का एक और झटका आया, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था।

भूकंप

पीएम मोदी ने अफगानिस्तान भूकंप पर शोक जताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में रविवार रात आए विनाशकारी भूकंप में हुए जान-माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और भारत की ओर से हर संभव मानवीय सहायता देने की पेशकश की। सोमवार को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अफगानिस्तान में भूकंप से हुई जान-माल की हानि से बहुत दुखी हूं।

disasters

पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोकग्रस्त परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तैयार है।

घर क्षतिग्रस्त

हिमालय के नीचे टकरा रही हैं दो प्लेटें

हाल के वर्षों में अफगानिस्तान और पड़ोसी हिमालयी क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। यह ताजा भूकंप इस क्षेत्र में चल रही भूवैज्ञानिक हलचल की एक और याद दिलाता है। वैज्ञानिक इन झटकों को भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के धीमे लेकिन निरंतर टकराव से जोड़ते हैं। उनके अनुसार, हिमालय के नीचे धरती के भीतर दो प्लेटें, जिन्होंने लाखों वर्ष पहले हिमालय को आकार दिया, आज भी इस क्षेत्र को अस्थिर कर रही हैं।

Afghanistan

