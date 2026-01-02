6.5 तीव्रता वाले भूकंप से हिला मेक्सिको, राष्ट्रपति को छोड़नी पड़ी प्रेस कांफ्रेंस; देखिए Video
मेक्सिको सिटी में शुक्रवार को भूकंप का तगड़ा झटका आया। जिस वक्त भूकंप आया, राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबॉम एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रही थीं। भूकंप का झटका महसूस होते ही वह पोडियम छोड़कर हट गईं।
मेक्सिको सिटी में शुक्रवार को भूकंप का तगड़ा झटका आया। जिस वक्त भूकंप आया, राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबॉम एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रही थीं। भूकंप का झटका महसूस होते ही वह पोडियम छोड़कर हट गईं। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम का नए साल का यह पहला संवाददाता सम्मेलन था। इसके बाद सभी लोग सुरक्षा की दृष्टि से हॉल से बाहर निकल गईं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई है। हालांकि फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की बात सामने नहीं आई है।
ईएमएससी ने यह भी बताया कि भूकंप का केंद्र ग्वेरेरो राज्य के अकापुल्को के पास था। राजधानी के कुछ हिस्सों में तीव्र झटके महसूस होने के बावजूद, राष्ट्रपति शिनबाम ने बाद में कहा कि अब तक ग्वेरेरो में कोई गंभीर नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है।
अधिकारियों ने कहा कि भूकंप के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषण जारी है। आपातकालीन सेवाएं अलर्ट मोड में बनी हुई हैं। झटके के समय लाइव ब्रीफिंग में हुई नाटकीय नजारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर साझा किया गया है। अन्य वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पूरा भवन हिलते हुए दिखाई दे रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।