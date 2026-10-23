तिब्बत में भूकंप ने मचाई भारी तबाही, सैकड़ों मकान जमींदोज; 16 की मौत
तिब्बत में 7.0 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। नागकू में कम से कम 339 घर ढह गए हैं। वहीं इस भूकंप में कम से कम 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है।
तिब्बत में गुरुवार शाम आए 7.0 तीव्रता का भूकंप ने भारी तबाही की है। भूकंप में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 54 अन्य घायल हो गए। क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में स्थित नागकू शहर में सैकड़ों मकान ढह गए। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। नागकू के मीडिया कार्यालय ने शहर के अधिकारियों के हवाले से बताया कि कम से कम 339 मकान और पशुओं के 20 बाड़े ढह गए हैं। इसके बाद खोज एवं बचाव अभियान जारी है।
सैकड़ों घर ढहे
बचाव कार्यों के लिए स्थानीय कस्बे के 1,600 से अधिक लोगों को तैनात किया गया। क्षेत्र में राहत सामग्री भी पहुंचाई गई, जिसमें पहले से तैयार 1,000 आवासीय इकाइयां, लगभग 3,000 तंबू, तह किए जा सकने वाले बिस्तर, टॉर्च और सर्दियों के कपड़े शामिल हैं। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार रात 10 बजकर 33 मिनट पर आया। इसका केंद्र तिब्बत के उत्तरी हिस्से में नागकू से 191 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व में स्थित एक कम आबादी वाले लेकिन ऊंचाई वाले इलाके में जमीन से 18 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।
तेज भूकंप के बाद भी आते रहे झटके
अमेरिकी एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि भूकंप के बाद कम से कम सात झटके और आए, जिनकी तीव्रता 4.3 से 5.2 के बीच थी। इन सभी झटकों का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने शुक्रवार को बताया कि क्षेत्र के कुछ हिस्सों में संचार सेवाएं ठप हो गई हैं। स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने आपात कदम उठाते हुए क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनों को रोक दिया है।
बंद हो गए राजमार्ग
भूकंप के कारण चट्टानें भी खिसकीं, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 317 के एक हिस्से को बंद कर दिया। शिन्हुआ के अनुसार, मलबा हटाने का काम जारी रहने के दौरान केवल आपातकालीन, बचाव और राहत कार्यों में लगे वाहनों को वहां से गुजरने की अनुमति दी गई। समाचार एजेंसी ने बताया कि अगले तीन दिनों तक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में रुक-रुककर बर्फबारी होने का अनुमान है।
पांच साल का सबसे बड़ा भूकंप
चीन के सरकारी प्रसारक 'सीसीटीवी' के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में आया यह सबसे शक्तिशाली भूकंप है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बचाव अभियान और चिकित्सा राहत कार्यों में पूरी ताकत लगाने का आह्वान किया। नागकू तिब्बत की राजधानी ल्हासा से करीब 300 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें