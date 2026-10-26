अफगानिस्तान में हिली धरती, हिंदुकुश क्षेत्र में 5.2 की तीव्रता से आया भूकंप
अफगिस्तान में हिंदु कुश पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता 5.2 बताई गई है। अभी तक इस भूकंप की वजह से किसी तरह के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है।
अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में 5.2 की तीव्रता से भूकंप आया है। यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस भूकंप का केंद्र धरती से करीब 190 किलोमीटर की गहराई पर था। फिलहाल इसके असर की जानकारी सामने नहीं आई है। अफगानिस्तान में यह भूकंप ऐसे समय में आया है, जब तिब्बत के इलाके में पिछले कुछ समय से लगाातर धरती कांप रही है।
हाल में तिब्बत के ल्हासा में आए 7.0 की तीव्रता के भूकंप में 16 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 76 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इमारतों और घरों को काफी नुकसान पहुंचा था। सामने आई जानकारी के मुताबिक करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। इस घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय अधिकारियों ने बताया की गुरुवार रात करीब 10.33 पर नागकू शहर की बाकेन काउंटी में यह भूकंप आया था। इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था।
चीन एयरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी निगम (सीएएससी) ने शुक्रवार को बताया कि बचाव कार्यों में मदद के लिए चीन ने भूकंप प्रभावित इलाके में आपातकालीन संचार सुविधा देने और वहां की तस्वीरें लेने के लिए उपग्रहों और मानवरहित विमानों को तैनात किया है।
बता दें, तिब्बती पठार को भूकंप के खतरे के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यह क्षेत्र उस स्थान के ठीक ऊपर स्थित है, जहां यूरेशियाई एवं भारतीय टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिससे भूकंपीय कंपन पैदा होती है। 'शिन्हुआ' के अनुसार, चीन ने भूकंप के बाद आपातकालीन आपदा राहत के लिए लगभग 75 लाख अमेरिकी डॉलर (पांच करोड़ युआन) आवंटित किए हैं और पुनर्वास कार्यों के लिए तीन करोड़ युआन की अतिरिक्त राशि निर्धारित की है।
इससे पहले आई खबरों के अनुसार, भूकंप में 330 से अधिक मकान ढह गए या क्षतिग्रस्त हो गए। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या सहित 76 घायलों का विस्तृत ब्योरा तत्काल उपलब्ध नहीं हो सका।
चाइना रेलवे छिंगहाई-तिब्बत ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने बताया कि प्रभावित हिस्से में छिंगहाई-तिब्बत रेलवे पर यात्री ट्रेन का परिचालन शुक्रवार सुबह कम गति से फिर शुरू कर दिया गया। 'स्टेट ग्रिड शिजांग इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड' ने बताया कि शुक्रवार सुबह 10 बजे (स्थानीय समय) तक भूकंप प्रभावित बाकेन काउंटी में 1,937 घरों की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई थी। विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की ओर से आवंटित राहत सामग्री भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने लगी है। इसमें पहले से तैयार 1,000 आवासीय इकाइयां, 3,239 तंबू, 2,821 तह किए जा सकने वाले बिस्तर और रजाइयां, स्टोव तथा कपड़ों जैसी रोजमर्रा की जरूरत की अन्य वस्तुएं शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें